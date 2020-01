Lipsko päť týždňov bez Slovinca Kampla

Lipsko 30. januára (TASR) - Slovinský stredopoliar Kevin Kampl bude nemeckému futbalovému klubu RB Lipsko chýbať päť týždňov. Dvadsaťdeväťročný reprezentant sa stále zotavuje z operácie členka.



"Počítame s ním približne od začiatku marca. Pri tomto druhu zranenia je to normálne," cituje agentúra dpa slová trénera Juliana Nagelsmanna.



Po zranení sa do tímu vráti Francúz Ibrahim Konate. "V piatok absolvuje posledné vyšetrenie a od konca februára by mohol trénovať," prezradil tréner.