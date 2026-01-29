< sekcia Šport
Lipsko podpísalo Koneho, vzápätí ho poslalo do Rennes na hosťovanie
Lipsko získalo Koneho ako potenciálnu náhradu za Williho Orbana.
Autor TASR
Mníchov 29. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub RB Lipsko angažoval 20-ročného francúzskeho obrancu Abdoula Koneho. S bundesligovým tímom podpísal kontrakt do roku 2031. Kone zatiaľ zostáva naďalej súčasťou účastníka najvyššej francúzskej súťaže Stade Rennes, vedenie nemeckého klubu ho poslalo na hosťovanie do konca sezóny.
Lipsko získalo Koneho ako potenciálnu náhradu za Williho Orbana. Tridsaťtriročnému maďarskému zadákovi končí v roku 2027 platný kontrakt s Lipskom a zatiaľ nie je isté, či vedenie klubu bude mať záujem o pokračovanie spolupráce. „Sme radi, že sme získali Abdoula v skorej fáze jeho kariéry a aj napriek záujmu konkurencie,“ citovala agentúra DPA športového riaditeľa klubu Marcela Schäfera.
Lipsko získalo Koneho ako potenciálnu náhradu za Williho Orbana. Tridsaťtriročnému maďarskému zadákovi končí v roku 2027 platný kontrakt s Lipskom a zatiaľ nie je isté, či vedenie klubu bude mať záujem o pokračovanie spolupráce. „Sme radi, že sme získali Abdoula v skorej fáze jeho kariéry a aj napriek záujmu konkurencie,“ citovala agentúra DPA športového riaditeľa klubu Marcela Schäfera.