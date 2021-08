Lipsko poslalo Sörlotha na hosťovanie do San Sebastianu

Lipsko 25. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub RB Lipsko poslal útočníka Alexandra Sörlotha na hosťovanie do španielskeho Realu Sociedad San Sebastian.



"Nórsky reprezentant bude v Španielsku do leta 2022," informuje agentúra dpa.



Dvadsaťpäťročný Sörloth prišiel do Nemecka v lete 2020 z anglického Crystal Palace. V 37 stretnutiach v drese Lipska strelil šesť gólov.