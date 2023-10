Lipsko predĺžilo kontrakt s kapitánom Orbanom do roku 2027

Lipsko 6. októbra (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu RB Lipsko predĺžilo kontrakt s kapitánom Willim Orbanom. Maďarský obranca by mal zotrvať v tíme do roku 2027. Orban prišiel do Lipska v roku 2015, v drese bundesligistu odohral 292 zápasov, v ktorých strelil 27 gólov.



S Lipskom dvakrát triumfoval v Nemeckom pohári (2022 a 2023) a raz v nemeckom Superpohári (2023). "Willi Orban je neuveriteľný hráč a osobnosť. Môžeme byť hrdí, že ho tu máme," uviedol športový riaditeľ Lipska Rouven Schröder. "Skvelo sem zapadám a som naozaj rád, že moja cesta tu bude pokračovať," dodal 30-ročný hráč podľa agentúry DPA. Orban sa momentálne zotavuje zo zranenia kolena, jeho návrat na trávniky sa očakáva v prvej polovici novembra.