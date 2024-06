Lipsko predĺžilo kontrakt s trénerom Rosem do roku 2026

Lipsko 19. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub RB Lipsko predĺžil kontrakt s hlavným trénerom Marcom Rosem. Štyridsaťsedemročný kouč tak pobudne na lavičke bundesligistu minimálne do leta 2026.



Rose prišiel do klubu v sezóne 2022/2023. S tímom vtedy získal Nemecký pohár a v lige skončil na treťom mieste zaručujúcom účasť v Lige majstrov. V uplynulom ročníku najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže sa Lipsko prebojovalo do osemfinále, v ktorom vypadlo s neskorším víťazom Realom Madrid (1:2). V LM sa predstaví aj v novej sezóne, keďže účinkovanie Bundesligu zakončilo na 4. priečke. Informácie priniesla agentúra AP.