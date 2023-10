Lipsko prišlo opäť o Olma, vykĺbil si rameno

Lipsko 29. októbra (TASR) - Nemecký futbalový klub RB Lipsko prišiel na niekoľko týždňov o ofenzívneho stredopoliara Daniho Olma.



Dvadsaťpäťročný Španiel si vykĺbil rameno v sobotňajšom zápase s Kolínom (6:0). Na ihrisko naskočil v 63. minúte, no už po siedmich minútach musel ísť dole po zrážke s Lucom Kilianom. Olmo sa len teraz vrátil do kádra, keďže mesiac pauzoval so zranením kolena. Informovala agentúra dpa.