Lipsko rokuje so City o prestupe Gvardiola, potvrdil bundesligista

Lipsko 3. júla (TASR) - Vedenie RB Lipsko potvrdilo, že chorvátsky futbalista Joško Gvardiol požiadal nemecký klub o prestup do Manchestru City. Podľa športového riaditeľa Maxa Eberla bundesligista momentálne rokuje s úradujúcim anglickým šampiónom a víťazom Ligy majstrov.



Britské médiá predtým informovali, že Lipsko žiada za Gvardiola sto miliónov eur, čím by sa stal najdrahším obrancom histórie. "Joško a jeho zástupcovia nám povedali, že si želá prestup do Manchestru City. Momentálne prebiehajú rokovania. V tejto chvíli nie je nič nové," povedal Eberl pre pondelňajšie vydanie denníka Leipziger Volkszeitung.



Chorvátsky obranca pomohol na MS 2022 v Katare národnému tímu k zisku bronzových medailí. Podľa médií sa už "Citizens" s ním dohodli na podmienkach zmluvy. O 21-ročného stopéra má eminentný záujem najmä tréner Pep Guardiola, v jeho hľadáčiku je už dlhodobo. Podľa špecializovaného portálu Transfermarkt sa jeho trhová cena pohybuje okolo 75 miliónov eur, no podľa renomovaného talianskeho novinára Fabrizia Romana žiada Lipsko ešte o tretinu viac. Kontrakt by mal zahŕňať aj rôzne bonusy.



Doterajšie prvenstvo medzi obrancami drží Harry Maguire z Manchestru United. Anglického reprezentačného stopéra kúpil klub v roku 2019 z Leicestru City za 87 miliónov eur. Gvardiol má s úradujúcim víťazom Nemeckého pohára kontrakt platný až do roku 2027.