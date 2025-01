Lipsko s prvou výhrou v základnej časti, Sporting zdolalo 2:1

Hráči Šachtaru sa radujú z gólu v zápase 7. kola ligovej fázy LM Šachtar Doneck - Stade Brest v nemeckom meste Gelsenkirchen 22. januára 2025. Foto: TASR/AP



Siedme kolo ligovej fázy Ligy majstrov - sumáre:



Šachtar Doneck - Stade Brest 2:0 (2:0)



Góly: 18. Kevin, 37. Sudakov (z 11 m)







RB Lipsko - Sporting Lisabon 2:1 (1:0)



Góly: 19. Šeško, 78. Poulsen - 75. Gyökeres

Bratislava 22. januára (TASR) - Futbalisti RB Lipsko dosiahli v stredajšom zápase 7. kola základnej fázy Ligy majstrov prvú výhru v tomto ročníku súťaže. Na domácom štadióne zdolali Sporting Lisabon 2:1 a poskočili na 30. miesto, no už pred stretnutím nemali šancu na postup. Ich súper zostal v neúplnej tabuľke na 19. mieste.V Lipsku sa dostal v 78. minúte k lopte v skrumáži na hranici šestnástky Yussuf Poulsen, pretlačil ju až do brány a strelil tak víťazný gól na konečných 2:1. Hostia vyrovnali len tri minúty predtým zásluhou striedajúceho Viktora Gyökeresa.V ďalšom zápase triumfoval Šachtar Doneck nad Stade Brest 2:0. Prvý gól padol už v osemnástej minúte z brejku, do ktorého sa dostali Kevin a Eguinaldo – prvý menovaný hráč to zobral na seba a prekonal brankára Marca Bizota. Jeho tím poskočil na 27. miesto, Brest klesol a momentálne figuruje na 11. pozícii.