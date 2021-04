Lipsko si môže pýtať od Bayernu za Nagelsmanna aj 30 miliónov eur

Berlín 26. apríla (TASR) - Vedenie Bayernu Mníchov rokuje s funkcionármi RB Lipsko o uvoľnení trénera Juliana Nagelsmanna, ktorým by chcel obhajca titulu v najvyššej nemeckej futbalovej súťaži nahradiť súčasného kormidelníka Hansiho Flicka. Ten po sezóne na lavičke bavorského veľkoklubu skončí.



Podľa nemeckých médií sa vedenie Lipska nehodlá svojho kouča len tak ľahko vzdať a za jeho uvoľnenie môže od Bayernu pýtať odstupné siahajúce až do výšky 30 miliónov eur. Nagelsmann má s Lipskom platný kontrakt do júna 2023. "Odstupné bude určite vyššie ako 15 miliónov eur. Skôr sa dá očakávať, že táto suma bude dvojnásobná," informovala televízna stanica Sport 1.



Flick prednedávnom požiadal vedenie Bayernu o ukončenie zmluvy po sezóne, nechcel však potvrdiť špekulácie o tom, že sa stane nástupcom Joachima Löwa pri kormidle nemeckej reprezentácie.