Lipsko si upísalo holandského mladíka Banzuziho

Lipsko 8. apríla (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu RB Lipsko podpísalo päťročnú zmluvu s holandským mládežníckym reprezentantom Ezechielom Banzuzim. Dvadsaťročný stredopoliar je prvou posilou pre nadchádzajúcu sezónu, do bundesligového tímu príde v júli z belgického OH Leuven.



Podľa nemeckých médií zaplatilo Lipsko za Banzuziho 16 miliónov eur. Stabilný člen holandskej reprezentácie do 21 rokov pôsobil v najvyššej belgickej súťaži od roku 2023, pripísal si v nej dokopy 66 štartov. „Je klasický medzišestnástkový hráč, vysoký, rýchly, fyzicky i technicky zdatný. Má skvelé prihrávky a značné kvality pred súperovou bránou, najmä pri štandardných situáciách,“ uviedol podľa DPA na adresu Banzuziho športový riaditeľ Lipska Marcel Schäfer.