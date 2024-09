Lipsko ukončilo 35-zápasovú sériu Leverkusenu, Alonso: Veľké chyby

Leverkusen 1. septembra (TASR) - Futbalisti RB Lipsko zastavili sériu Bayeru Leverkusen bez prehry v Bundeslige na čísle 35. V sobotňajšom zápase 2. kola prehrávali na ihrisku úradujúceho majstra 0:2, no napokon skóre otočili a triumfovali 3:2. Podľa kormidelníka Leverkusenu Xabiho Alonsa bude dôležité, ako sa tím vyrovná s prehrou po stratenom náskoku a ukončením série, ktorá trvala od 27. mája 2023.



Leverkusen viedol v závere prvého polčasu dvojgólovým rozdielom zásluhou Jeremieho Frimponga a Alejandra Grimalda. Hostí naštartoval gól Kevina Kampla v siedmej minúte nadstaveného času a obrat zavŕšili v druhom polčase presnými zásahmi Loisa Opendu. Triumf na ihrisku Leverkusenu posunul Lipsko do čela tabuľky, na ktorom má plný počet šesť bodov. Viac sa po zápase hovorilo o ukončení série Leverkusenu, ktoré bolo nečakané vzhľadom na dvojgólový náskok.



"Naša séria je na konci. Urobili sme veľké chyby, keď sme viedli 2:0. Musíme sa z nich poučiť. Pre mňa bude dôležité, ako sa s tým popasuje naše mužstvo. Žiaľ, je tu reprezentačná prestávka a veľa hráčov nám bude chýbať," uviedol Xabi Alonso podľa DPA.



Proti Lipsku nenastúpil v bráne bratislavský rodák reprezentujúci Fínsko Lukáš Hrádecký, ale Čech Matěj Kovář. Ako prvý ho prekonal Kampl, ktorý strelil svoj prvý bundesligový gól hlavou. "Dnes sme si v šatni povedali, že necháme na ihrisku všetko, čo v nás je. Išli sme do toho naplno a nenechali sme sa zlomiť ani zlým vývojom," spokojne konštatoval Kampl.