Lipsko zdolalo doma Union Berlín 3:1
Unionu patrí priebežne 11. pozícia.
Autor TASR
Berlín 24. apríla (TASR) - Futbalisti RB Lipsko si upevnili tretiu priečku v tabuľke nemeckej Budnesligy, keď v piatkovom stretnutí 31. kola zdolali doma 1. FC Union Berlín 3:1. Zaostávajú tak o dva body za druhým Dortmundom, ktorý má zápas k dobru. Bundesligový titul už v predstihu oslavuje Bayern Mníchov. Unionu patrí priebežne 11. pozícia.
Bundesliga - 31. kolo:
RB Lipsko – 1. FC Union Berlín 3:1 (2:0)
Góly: 22. Finkgräfe, 25. Cardoso, 63. Baku – 78. Doekhi
