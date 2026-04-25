Lipsko zdolalo doma Union Berlín 3:1

.
Hráč Unionu Berlín Rani Khedira (druhý vpravo) a Romulo z Lipska počas zápasu 31. kola nemeckej Bundesligy RB Lipsko - 1. FC Union Berlín v Lipsku 24. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Berlín 24. apríla (TASR) - Futbalisti RB Lipsko si upevnili tretiu priečku v tabuľke nemeckej Budnesligy, keď v piatkovom stretnutí 31. kola zdolali doma 1. FC Union Berlín 3:1. Zaostávajú tak o dva body za druhým Dortmundom, ktorý má zápas k dobru. Bundesligový titul už v predstihu oslavuje Bayern Mníchov. Unionu patrí priebežne 11. pozícia.



Bundesliga - 31. kolo:

RB Lipsko – 1. FC Union Berlín 3:1 (2:0)

Góly: 22. Finkgräfe, 25. Cardoso, 63. Baku – 78. Doekhi
.

