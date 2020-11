Lipsko zdolalo PSG, Juventus nedal šancu Ferencvársou

3. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021

E-skupina:



FC Chelsea - Stade Rennes 3:0 (2:0)



Góly: 10. a 41. Werner (oba z 11 m), 50. Abraham. ČK: 40. Dalbert (Rennes) po 2. ŽK. Rozhodoval: Zwayer (Nem.)







FC Sevilla - FK Krasnodar 3:2 (1:2)



Góly: 69. a 72. En Nesyri - 42. Rakitič - 17. Sulejmanov, 21. Berg (z 11 m). ČK: 45. Navas (Sevilla). Rozhodoval: Brych (Nem.)



Tabuľka E-skupiny:



1. Chelsea 3 2 1 0 7:0 7



2. Sevilla 3 2 1 0 4:2 7



3. Krasnodar 3 0 1 2 3:8 1



4. Rennes 3 0 1 2 1:5 1



F-skupina:



FC Bruggy - Borussia Dortmund 0:3 (0:3)



Góly: 18. a 32. Haaland, 14. Hazard. Rozhodoval: Skomina (Slovin.)







Zenit Petrohrad - Lazio Rím 1:1 (1:0)



Góly: 32. Erochin - 82. Caicedo. Rozhodoval: Dias (Portug.)

Tabuľka F-skupiny:



1. Dortmund 3 2 0 1 6:3 6



2. Lazio 3 1 2 0 5:3 5



3. Bruggy 3 1 1 1 3:5 4



4. Zenit 3 0 1 2 2:5 1

G-skupina:



Ferencváros Budapešť - Juventus Turín 1:4 (0:1)



Góly: 90. Boli - 7. a 60. Morata, 73. Dybala, 81. Dvali (vlastný). Rozhodoval: Grinfeld (Izr.)



/R. Mak (Ferencváros) nastúpil v 73. min/







FC Barcelona - Dynamo Kyjev 2:1 (1:0)



Góly: 5. Messi (z 11 m), 65. Pique - 75. Cygankov. Rozhodoval: Oliver (Angl.)

Tabuľka G-skupiny:



1. Barcelona 3 3 0 0 9:2 9



2. Juventus 3 2 0 1 6:3 6



3. Kyjev 3 0 1 2 3:6 1



4. Ferencváros 3 0 1 2 4:11 1

H-skupina:



RB Lipsko - Paríž St. Germain 2:1 (1:1)



Góly: 42. Nkunku, 56. Forsberg (z 11 m) - 6. Di Maria. ČK: 69. Gueye, 90.+5 Kimpembe (obaja Paríž) obaja po 2. ŽK. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)







Basaksehir Istanbul - Manchester United 2:1 (2:1)



Góly: 13. Ba, 40. Visca - 43. Martial. Rozhodoval: Massa (Tal.)



/M. Škrtel (Basaksehir) odohral celý zápas a videl ŽK/

Tabuľka H-skupiny:



1. Manchester 3 2 0 1 8:3 6



2. RB Lipsko 3 2 0 1 4:6 6



3. PSG 3 1 0 2 4:4 3



4. Basaksehir 3 1 0 2 2:5 3

Bratislava 4. novembra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain prehrali v stredajšom zápase H-skupiny 3. kola Ligy majstrov 2020/2021 na pôde Lipska 1:2. V "géčku" hráči FC Barcelona zdolali doma Dynamo Kyjev 2:1 a Juventus Turín vyhral v Budapešti nad Ferencvárosom 4:1, za domácich nastúpil v 73. minúte slovenský reprezentant Róbert Mak.Barcelona sa dostala do vedenia už v 5. minte, keď Lionel Messi premenenou jedenástkou sám potrestal faul v šestnástke na svoju osobu. Na druhý zásah si "blaugranas" museli počkať do druhého polčasu. V úlohe zakončovateľa sa objavil Gerard Pique a hlavou trafil presne. Hosťom sa síce podarilo skorigovať, ale gól Viktora Cygankova mal iba kozmetický charakter. Barcelona je so stopercentnou bilanciou na čele tabuľky.Druhý je Juventus, ktorý potvrdil úlohu favorita a zvíťazil v Budapešti nad Ferencvárosom 4:1. O dva zásahy v prvom polčase sa postaral Alvaro Morata, po zmene strán pridal tretí gól Paulo Dybala a Laša Dvali prekonal vlastného brankára. Mak sa dostal na ihrisko v 73. minúte a počas jeho prítomnosti strelil čestný úspech domácich Franck Boli.Lipsko odplatilo finalistovi predchádzajúceho ročníka vyradenie v semifinále (PSG vyhral 3:0). Hostia viedli od 6. minúty vďaka Angelovi Di Mariovi, ktorý mohol pridať aj druhý zásah, ale nepremenil penaltu. V závere polčasu vyrovnal Christopher Nkunku a po zmene strán rozhodol z jedenástky Emil Forsberg. Parížania dohrávali v oslabení, keď v 69. minúte videl druhú žltú kartu Idrissa Gueye a v nadstavenom čase aj Presnel Kimpembe.Basaksehir Istanbul dosiahol prvé víťazstvo v skupinovej fáze LM. Na svojom ihrisku zdolal Manchester United 2:1 a pripísal si prvé body v tomto ročníku. V domácom drese odohral celý duel aj slovenský stopér Martin Škrtel, ktorý v závere videl žltú kartu. Basaksehir sa dostal do vedenia už v 13. minúte, keď Edin Visca pri odkope našiel na polovici ihriska osamoteného Dembu Bu a ten zavŕšil sólo úvodným gólom stretnutia. V 40. minúte si úlohy otočili, Ba pustil prihrávku Deniza Türüca za seba a Viscan nedal brankárovi Deanovi Hendersonovi šancu. Hostia síce vzápätí znížili vďaka Anthonymu Martialovi, ale tri body zostali v Turecku. Basaksehir si pripísal pri svojej premiérovej účasti v skupinovej fáze LM prvý triumf.V F-skupine Zenit Petrohrad doma remizoval s Laziom Rím 1:1. Zenit prišiel o víťazstvo až v závere zápasu, keď Felipe Caicedo odpovedal na zásah Aleksandra Jerochina z prvého dejstva. Ruský klub rozvlnil sieť aj druhýkrát, ale gól Andreja Mostovoja neplatil pre ofsajd po zásahu VAR. Na zápasovej súpiske Lazia nefiguroval slovenský stopér Denis Vavro.Na čele skupiny je Dortmund, ktorý nedal šancu domácim Bruggám a triumfoval 3:0. O troch bodoch rozhodol už v prvom polčase, keď sa najprv presadil Thorgan Hazard a dva zásahy pridal Erling Braut Haaland, ktorý v jedenástich dueloch LM v kariére strelil už 14 gólov.Úradujúci víťaz Európskej ligy FC Sevilla sa potrápil s Krasnodarom, ale doma zvíťazil 3:2 v stretnutí E-skupiny. Španielsky tím prehrával po polčase 1:2 a hral bez vylúčeného Jesusa Navasa. V 69. a 72. minúte však skóroval Youssef En Nesyri a zabezpečil domácim tri body.Vedúci tím "éčka" FC Chelsea nezaváhal a zdolal Rennes 3:0. Už v prvom dejstve premenil dve penalty Timo Werner a stal sa prvým Nemcom za 33 rokov, ktorý v jednom zápase LM strelil dva góly z pokutových kopov.