Lipsko zdolalo v dueli 11. kola Werder Brémy 2:0 a v tabuľke je druhé
Werder prehral prvýkrát po piatich stretnutiach a v tabuľke je priebežne ôsmy.
Autor TASR,aktualizované
Mníchov 23. novembra (TASR) - Futbalisti RB Lipsko vyhrali v nedeľnom dueli 11. kola nemeckej Bundesligy doma nad Werderom Brémy 2:0 a v tabuľke figurujú na druhej priečke so šesťbodovým mankom na lídra Bayern Mníchov. Tri body pre domácich zariadili gólmi v druhom polčase stredopoliari Assan Ouedraogo a Xaver Schlager. Werder prehral prvýkrát po piatich stretnutiach a v tabuľke je priebežne deviaty.
Hráči FC St. Pauli prehrali už ôsmy ligový súboj v sérii, keď doma podľahli Unionu Berlín 0:1. Rozhodol o tom zásah Raniho Khediru na konci prvého polčasu. St. Pauli čaká na bodový zisk od polovice septembra a v tabuľke je na „barážovej“ 16. priečke. Union poskočil na ôsmu pozíciu.
Bundesliga - 11. kolo:
RB Lipsko – Werder Brémy 2:0 (0:0)
Góly: 63. Ouedraogo, 80. Schlager
FC St. Pauli – 1. FC Union Berlín 0:1 (0:1)
Gól: 44. Khedira
