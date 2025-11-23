Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lipsko zdolalo v dueli 11. kola Werder Brémy 2:0 a v tabuľke je druhé

Strelec Lipsku Xaver Schlager (v strede) a jeho spoluhráči Willi Orban (vľavo) a Nicolas Seiwald (vpravo) oslavujú druhý gól svojho tímu počas futbalového zápasu nemeckej Bundesligy medzi RB Lipsko a Werder Brémy v Lipsku v Nemecku v nedeľu 23. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Werder prehral prvýkrát po piatich stretnutiach a v tabuľke je priebežne ôsmy.

Autor TASR
Mníchov 23. novembra (TASR) - Futbalisti RB Lipsko vyhrali v nedeľnom dueli 11. kola nemeckej Bundesligy doma nad Werderom Brémy 2:0 a v tabuľke figurujú na druhej priečke so šesťbodovým mankom na lídra Bayern Mníchov. Tri body pre domácich zariadili gólmi v druhom polčase stredopoliari Assan Ouedraogo a Xaver Schlager. Werder prehral prvýkrát po piatich stretnutiach a v tabuľke je priebežne deviaty.

Hráči FC St. Pauli prehrali už ôsmy ligový súboj v sérii, keď doma podľahli Unionu Berlín 0:1. Rozhodol o tom zásah Raniho Khediru na konci prvého polčasu. St. Pauli čaká na bodový zisk od polovice septembra a v tabuľke je na „barážovej“ 16. priečke. Union poskočil na ôsmu pozíciu.



Bundesliga - 11. kolo:

RB Lipsko – Werder Brémy 2:0 (0:0)

Góly: 63. Ouedraogo, 80. Schlager



FC St. Pauli – 1. FC Union Berlín 0:1 (0:1)

Gól: 44. Khedira
