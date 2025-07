Lipsko získalo belgického reprezentanta Bakayoka

Lipsko 16. júla (TASR) – Nemecký futbalový klub RB Lipsko získal do svojho kádra belgického reprezentačného krídelníka Johana Bakayoka. Dvadsaťjedenročný hráč prichádza od holandského majstra PSV Eindhoven a s bundesligistom podpísal zmluvu do roku 2030.



Podľa agentúry DPA sa prestupová suma pohybuje na úrovni 18 miliónov eur, no s bonusmi môže narásť na viac ako 20 miliónov. O Bakayoka mali záujem aj ďalšie nemecké kluby, medzi nimi Bayer Leverkusen a Borussia Dortmund.



„RB Lipsko malo Johana Bakayoka na radare viac ako dva roky a opakovane sa oňho usilovalo. O to viac nás teší, že sa napriek silnej konkurencii rozhodol pre nás,“ uviedol športový riaditeľ Marcel Schäfer.



Bakayoko odohral v uplynulej sezóne za PSV 47 súťažných zápasov, v ktorých strelil 12 gólov. V Lipsku bude nosiť dres s číslom 9. Klub, ktorý v nadchádzajúcej sezóne nebude pôsobiť na medzinárodnej scéne, pokračuje v prestavbe kádra pod vedením nového trénera Oleho Wernera.



Krátko pred oznámením príchodu Bakayoka klub informoval aj o angažovaní srbského reprezentanta Andriju Maksimoviča z Crvenej Zvezdy Belehrad. Osemnásťročný stredopoliar podpísal zmluvu takisto do roku 2030, prestupová suma sa odhaduje na približne 14 miliónov eur.



„Posledné prestupy naznačujú herný štýl, ktorý si chceme v najbližších týždňoch počas prípravy osvojiť – intenzívny, energický a rýchly, s mladými, ambicióznymi a perspektívnymi hráčmi,“ dodal Schäfer.