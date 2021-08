Lipsko získalo Moribu z Barcelony, Lookmana poslalo do Leicestru

Berlín 31. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub RB Lipsko získal Ilaixa Moribu z FC Barcelona. Osemnásťročný talentovaný stredopoliar podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na päť rokov.



Kluby nezverejnili prestupovú čiastku, no tá sa podľa televízie Sky vyšplhala na 15 miliónov eur plus bonusy. Španielsky reprezentant s guinejskými koreňmi nastúpil v uplynulej sezóne v drese Barcelony na 18 zápasov. "Som presvedčený, že Lipsko je pre mňa správne miesto, kde urobím ďalší krok v mojej kariére," uviedol.



Lipsko zároveň v posledný deň prestupového obdobia poslalo na hosťovanie do Leicestru City Ademolu Lookmana. Dvadsaťtriročný anglický krídelník prišiel od tímu RB v roku 2019 za 18 miliónov eur, no nepresadil sa do základu. Vlani hosťoval vo Fulhame. Informovala agentúra dpa.