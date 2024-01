Liptáci sa prepadávajú v tabuľke, Hraško: Musíme hrať ako o život

Zvolen 29. januára (TASR) – Hokejisti Liptovského Mikuláša nevyhrali štvrtý duel v rade. V nedeľňajšom 40. kole Tipos extraligy neuspeli na ľade Zvolena, ktorý strhol víťazstvo na svoju stranu po samostatných nájazdoch a bral dva body po výsledku 5:4. Liptáci prehrávali už po šiestich minútach 0:3 z ich pohľadu, avšak v druhej tretine počas päťminútovej presilovky nasúkali v rozpätí necelej tri a pol minúty štyri presné zásahy a otočili stav na 4:3.



"Nepamätám si niečo také, že by štyri góly padli v jednej presilovke. Dlhodobo nám nešli početné výhody, trošku sme ich pomenili, zjednodušili, ale je to aj o šťastí. Popadalo nám to tam. Chvalabohu. Hľadali sme cestu ako sa dostať do hry, čo sa nám ani po prvej tretine nedarilo. Ustáli sme však dve oslabenia v strednom dejstve, tam sa mohol zápas zlomiť v náš neprospech. Možno sme si za to ten zvrat aj zaslúžili,“ hodnotil vydarenú presilovku, počas ktorej aj po inkasovanom góle zostáva hráč na trestnej lavici, tréner hostí Juraj Faith.



K samotnému priebehu duelu sa vyjadril nasledovne: "Predviedli sme katastrofálny vstup do zápasu. Všetko, čo sme si povedali v šatni pred duelom, tak tam aj zostalo. Boli sme štatistami na ľade. Chceli sme hrať dobre z defenzívy a valilo sa na nás neskutočne veľa prečíslení, to bolo absolútne nemysliteľné. Padli nejaké veci po prvej tretine v kabíne. Bolo ešte stále 40 minút pred nami. Dostali sme päťminútovú presilovku a to, čo nám predtým nevychádzalo, tak teraz nám vyšlo až štyrikrát. Dostali sme sa do zápasu. Ustáli sme tretiu tretinu vďaka bojovnosti a vôli, i keď sme jeden gól inkasovali. Chceli sme ísť za troma bodmi, ale odpadávali nám hráči pre zranenie. Sily nám ubúdali. Dreli sme aj v nadstavenom čase, mali sme tam šancu, Avcin trafil žŕdku, chceli sme zobrať extra bod, bohužiaľ súper bol v nájazdoch šikovnejší. Vzhľadom na priebeh duelu po tej nevydarenej našej prvej tretine je aj bod dobrý.“



Obranca Peter Hraško sa postaral o vyrovnávajúci zásah Liptovského Mikuláša na 3:3 v spomínanej presilovke a o pár sekúnd v jej pokračujúcom trvaní prihral aj na štvrtý gól znamenajúci obrat. Ani on ešte vo svojej kariére takúto plodnú početnú výhodu nezažil. "V mojej kariére som niečo také nezažil, že prehrávame 0:3 a počas presilovky za necelé tri minúty dáme štyri góly a otočíme na 4:3. Vedeli sme, že máme v početných výhodách svoju silu, nešli nám predtým, tak sme ich trénovali a povedali sme si, že treba iba strieľať a strieľať. Konečne to vyšlo. Na tomto musíme stavať. Úspešná presilovka nás nakopla, začali nám ísť nohy a zrazu sme hrali to, čo sme mali od začiatku. Nebolo nám však súdené vyhrať. Ten štvrtý inkasovaný gól sme si vlastne dali v tretej tretine sami. Mrzí nás už každý stratený bod," uviedol.



Pre Hraška sú zápasy vo Zvolene špecifické, keďže v tomto tíme dlhé roky pôsobil. O to viac ho mrzela strata dvoch bodov, k čomu dodal: "Mrzí nás, že nemáme tri body. Povedali sme si, že už každý zápas je pre nás play off a v prvých šiestich minútach sme zaspali. Bola to katastrofa, čo sme v úvode predviedli. To nás napokon stálo zápas. Treba sa odraziť iba ak od tej využitej presilovky, v ktorej sme dali štyri góly. Nemôžeme sa pozerať na tabuľku. Pre nás je až do konca sezóny každý zápas play off. Musíme hrať ako o život, nechať na ľade všetko a odvšadiaľ brať body.“



Liptáci v uplynulých siedmich dueloch vyhrali iba raz. Aj preto sa prepadli v tabuľke na desiate miesto a od predposlednej priečky ich delia iba dva body. "Nie je to ľahká situácia, boríme sa so zraneniami, prišli v najnevhodnejšiu dobu. Chlapci bojujú, hrajú aj so zraneniami, čo sa musí oceniť, ale na druhej strane aj prejaviť. Zostáva nám iba bojovať po zvyšok sezóny a čo najlepšie obstáť," dodal kormidelník hostí Faith.