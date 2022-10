Liptáci zaskočili Podbrezovú, zvládli súboje a vykrývali priestory

Podbrezová (TASR) – Futbalisti Ružomberka vyhrali v piatkovej dohrávke 13. kola Fortuna ligy na pôde tretieho tímu súťaže Podbrezovej a bodovo sa dotiahli na súpera z Horehronia. Ten nedokázal streliť Liptákom gól, pretože v útoku sa potácal so slabou efektivitou a vytváral si málo šanci.



Po dvoch chybách inkasoval dva góly a duel tak domáci prehrali 0:2. „Od začiatku sme boli lepší na lopte. Síce sme si nevytvárali veľa šanci, pretože sme boli zbrklí v predfinálnej zóne pred šestnástkou a z toho vyplývalo málo šancí, ako aj to, že sme sa nevedeli dostať do šestnástky. Súper navyše potrestal naše chyby. Táto prehra by nás však mala nakopnúť k lepším výkonom a najmä výsledkom,“ hľadal príčiny nezdaru podbrezovský stredopoliar Peter Kováčik, ktorý zasiahol do hry v druhom polčase po dlhej pauze zapríčinenej zranením chodidla v tréningu už po treťom kole Fortuna ligy.



Svoj návrat na súťažný trávnik po vyše dvoch mesiacoch si nesmierne vážil: „Necítil som sa ešte v top forme, ale som vďačný trénerovi za šancu. Nemal som pocit, že nastúpim, ale vývoj zápasu bol iný, takže tréner mi dal šancu a som za ňu vďačný. Na ihrisku som sa cítil celkom fajn. Dal som aj gól, ale VAR mi ho zrušil. Pozriem si tú situáciu na videu a budem musieť viac potrénovať nábehy, aby bol z toho nabudúce regulárny gól.“



Ružomberčania zvolili na Podbrezovú účinnú taktiku, ktorá slávila úspech. Po druhom góle sa tím upokojil a domáci už iba márne búšili do Liptákov. „V prvom rade je to veľmi cenné víťazstvo. Podbrezová má veľmi dobré mužstvo, ťažko sa proti nej hrá. Ukázala najmä prvý polčas, že si vie podržať loptu a dobre to otáčať. My sme prišli bojovať, pokúsiť sa o dobré a rýchle prechody dopredu, podržať loptu, čo sa nám podarilo. Dali sme pekný prvý gól a do druhého polčasu sme znovu išli s cieľom vyhrávať súboje, dobre brániť hráčov súpera. Mne sa podarilo zvýšiť na 2:0 a tým pádom sa náš tím ešte viac upokojil a mohli sme ešte viac podržať loptu. Podbrezová iba bez efektu do nás búšila. Hrali sme dobre i pozične,“ objasňoval dôvody výhry krajný futbalista Ružomberčanov Matej Madleňák, ktorý sa blysol pekným druhým gólom.



Vydarenou strelou spoza šestnástky, ku ktorej dodal: „Prvá myšlienka bola, že to budem dávať Regálimu do predbiehania, ale tam ma zablokovali, tak som si ju sekol a potom som už videl, že to nie je ďaleko k bránke. Takže som to skúsil a vyšlo mi to. Ďakujem pánu Bohu.“



Do zostavy Ružomberka sa po zranení vrátil aj Marek Zsigmund. A bol veľmi platným hráčom mužstva v strede poľa. Zvládol viacero dôležitých súbojov, čo ho po výhre pred novinármi v mix zóne tešilo: „Bol to výborný tímový výkon. Hrali sme ako jeden tím a boli tak veľmi nebezpeční, nepríjemní. Súper bol kvalitný na lopte, no my sme dobre vykrývali priestory. Veľa sme sa nabehali a odmakali si to. Veľa sme rozdali, veľa schytali, no od toho sme tam, aby sme to v strede poľa aj trošku rozbili.“



Ružomberčanom sa na ihriskách súperov darí. Doposiaľ vonku neprehrali ani jeden zápas, majú bilanciu tri výhry a tri remízy. „Sme radi, že sme vonku neprehrali, ale potrebujeme vyhrávať aj doma,“ podotkol Zsigmund.