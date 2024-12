Lipták je nový tréner Jamrichovej

Bratislava 12. decembra (TASR) - Matej Lipták sa stal novým trénerom talentovanej slovenskej tenistky Renáty Jamrichovej. Kapitán slovenského tímu v Pohári Billie-Jean Kingovej chce tohtoročnú trojnásobnú juniorskú grandslamovú šampiónku posunúť na vyššiu úroveň. Uviedol to v rozhovore pre STVR Šport.



"Je to pre mňa veľká výzva. Renáta je jeden z najväčších talentov, ktorý na Slovensku rastie. Teším sa na našu spoluprácu. Vidím v nej veľký potenciál aj priestor, kde sa dá zlepšovať a posúvať vyššie. Ak budeme pracovať spoločne a urobíme správne kroky, môže to priniesť veľký úspech, uvidíme," uviedol pre STVR Lipták, ktorý bol v minulosti osobný kouč Dominiky Cibulkovej či Daniely Hantuchovej.



Pre Jamrichovú je to v kariére veľká zmena. "Práve preto si nedávam na seba žiadne výsledkové tlaky. Môj bývalý tréner Ján Matúš stál pri mne skoro deväť rokov. Rada by som sa posunula ako človek aj ako tenistka," zdôraznila Jamrichová, ktorá bola v tomto roku juniorskou svetovou jednotkou.