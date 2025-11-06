< sekcia Šport
Lipták musel urobiť zmeny, do Cordoby idú K.Kužmová, Vargová i Okáľová
Víťazi siedmich trojčlenných skupín si v roku 2026 zahrajú v kvalifikácii o postup na finálový turnaj, zdolané tímy budú bojovať v regionálnych skupinách.
Bratislava 6. novembra (TASR) - Kapitán slovenskej reprezentácie tenistiek Matej Lipták musel spraviť zmeny v nominácii tesne pred miniturnajom o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej. Z tímu vypadli pre zdravotné problémy Mia Pohánková a Tereza Mihalíková, ktoré nahradili Katarína Kužmová a Nina Vargová, ako piata bude v kádri Martina Okáľová. Do argentínskej Cordoby, kde sa bude hrať od 14. do 16. novembra na antuke, odletia aj pôvodne nominované líderky tímu Rebecca Šramková a Viktória Hrunčáková.
Pre dvadsaťročnú Vargovú aj o osem rokov staršiu Okáľovú to je premiéra v oficiálnej nominácii na zápasy Pohára Billie-Jean Kingovej. Mihalíkovú vyradilo zranenie, Pohánková má problémy s brušným svalom. „Vyskytli sa nám problémy. Už pôvodná nominácia bola bez Renáty Jamrichovej, ktoré je po zranení a nepocestujú s nami ani Miháliková a Pohánková. Miháliková má podobný problém, ako riešila Šramková na ázijskej šnúre. Jej zranenie je také, že nie je schopná vycestovať a potrebuje dlhší oddych. Pohánková má problémy s brušným svalom po šnúre, ktorú absolvovala v Ázii. Je to pre nás obrovská komplikácia, pretože tieto tri hráčky patria do tímu. Preto sme nominovali Kužmovú a Vargovú a v Amerike sa k nám pripojí aj Okáľová. Máme tak dve novicky. Verím, že to pre ne bude dobrá skúsenosť do kariéry a pokiaľ aj nastúpia, tak že im to dá, to čo dáva takáto súťaž mladším hráčkam,“ povedal o zmenách reprezentačný kapitán.
Otázny je aj štart Šramkovej, ktorá si na zraz priniesla zranenie svalu na nohe. „Určite tam idem s rizikom, dúfam, že sa s tímom rozhodneme správne, či nastúpiť alebo nenastúpiť. Verím, že budem môcť pomôcť tímu získať body. Je to zlý dátum, určite by sme všetci radšej oddychovali po tej sezóne. Ale reprezentovať chceme, reprezentovať treba a budeme sa snažiť postúpiť zo skupiny a znova zabojovať o finále. Papierové favoritky nie sme, ale v tímovej súťaži je možné všetko. Dúfam, že tam dokážeme zázraky,“ uviedla.
Miniturnaj sa uskutoční od 14. do 16. novembra na antuke. Víťazi siedmich trojčlenných skupín si v roku 2026 zahrajú v kvalifikácii o postup na finálový turnaj, zdolané tímy budú bojovať v regionálnych skupinách. Slovenky nastúpia v prvý hrací deň v Cordobe proti Argentíne, druhý deň si zmerajú sily so Švajčiarskom. „Argentíne hrá do kariet antuka, nadmorská výška a domáce prostredie. Švajčiarky až tak nepoznám, hovorí sa, že je to ich B-tím, ale sú to kvalitné hráčky a ani v tom zápase nebudeme úplné favoritky,“ uviedla Šramková k súperkám.
Trio Sloveniek spolu trénuje od utorka v NTC, aj keď Šramková iba z miesta, keďže ju obmedzuje zranenie. Hrunčáková momentálne hrá na turnaji ITF na antuke v Orlande, ktorý má ako prípravu na podujatie v Cordobe. Okáľová je taktiež v zámorí, kde sa pripojí k tímu. Kužmová sa už predstavila v nominácii PBJK: „Ja som si už vyskúšala, aké to je byť v tíme. Teraz to bude trošku iné, pretože nehráme doma. Čaká nás dlhá cesta a zmena povrchu. Myslím si však, že sme si s Ninou za tieto dni zvykli a chceme pomôcť tímu.“ Pre Vargovú to je premiéra. „Veľmi sa teším, že môžem byť v nominácii. Je to pre mňa splnený detský sen a veľká česť. Teším sa na túto skúsenosť a chcem podať čo najlepší výkon,“ uviedla na tlačovej konferencii pred odletom.
Lipták sledoval Okáľovú pozornejšie až tento rok a po jej zlepšených výkonoch a absenciách sa ju rozhodol povolať. „Videl som ju na nejakých turnajoch v Amerike, videl som ju na nejakých tu v Európe. V minulosti som ju až tak neregistroval, ale teraz sa zlepšovala v rebríčku a preto je kandidátka do tímu. Na nejakých turnajoch sme sa spoznali. Viem, čo je to za babu, viem, čo od nej môžem očakávať. Pre ňu to bola úžasná správa, že sa dostala do tímu, veľmi sa tešila a verím, že to zúročí,“ povedal.
Slovenky budú hrať dva dni za sebou, voľný deň medzi duelmi budú mať len domáce hráčky. „Bude to pre ne výhoda. My to budeme mať náročnejšie. Navyše je to antuka v Južnej Amerike, nadmorská výška, ale verím, že baby budú dobre pripravené. Ideme do toho s tým, že chceme vyhrať skupinu aj v tejto oklieštenej zostave,“ dodal dlhoročný šéf slovenskej lavičky, ktorý je kapitán už od roku 2009.
Slovenkám sa v apríli nepodarilo prebojovať na vyvrcholenie prestížnej súťaže do čínskeho Šen-čenu. V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2. Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej.
nominácia SR:
Rebecca Šramková (poradie v rebríčkoch dvojhra/štvorhra: 74./98.), Viktória Hrunčáková (227./325.), Katarína Kužmová (344./233.), Martina Okáľová (387./302.), Nina Vargová (566./281.)
kapitán: Matej Lipták
nominácia Argentíny:
Solana Sierrová (67./498.), Maria Lourdes Carleová (128./255.), Julia Rierová (183./280.), Jazmin Ortenziová (217./385.), Luisina Giovanniniová (279./539.)
kapitánka: Mercedes Pazová
nominácia Švajčiarska:
Simona Waltertová (93./90.), Celine Näfová (219./294.), Susan Bandecchiová (171./515.), Valentina Ryserová (273./313.)
kapitán: Heinz Günthardt
program:
piatok 14. novembra: SR - Argentína
sobota 15. novembra: SR - Švajčiarsko
nedeľa 16. novembra: Švajčiarsko - Argentína
