Lipták po postupe do semifinále: Pokúsime sa tretíkrát prekvapiť

Malaga 17. novembra (TASR) - Kapitán Matej Lipták verí, že semifinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej nebude pre slovenské tenistky konečná stanica. V utorok o 12.00 h nastúpia v Malage proti víťazkám duelu medzi obhajkyňami titulu Kanaďankami a Britkami.



"Pred začiatkom turnaja sme boli v pozícii outsidera, no už sme dokázali zdolať dve tenisové veľmoci - USA i Austráliu. Za tie roky dievčatá pochopili, že rebríčky v tejto súťaži nikdy nerozhodovali. Bolo to o výkonoch na kurte. Baby milujú tieto zápasy, bojujú jedna za druhú. Boli sme sklamaní z formátu súťaže, je to vabank, no podarilo sa nám dvakrát prekvapiť. Pokúsime sa o to aj tretíkrát. Sebavedomie nám rastie. Robíme veľké meno našej krajine a verím, že to nie je ešte koniec," zdôraznil Lipták.



Šéf slovenskej lavičky nechcel špekulovať, ktorý semifinálový súper by bol pre Slovenky prijateľnejší. "Je to v zásade jedno, s kým budeme hrať, všetky tímy sú brutálne silné. Kanaďanky i Britky poznám, pozriem si ešte štatistiky jednotlivých hráčok. Je to pre nás ďalšia výzva."



Proti Austrálii dal v úvodnej dvojhre šancu Viktórii Hrunčákovej a tá sa mu za dôveru odvďačila ziskom prvého bodu. "Pre mňa to znamená veľmi veľa. Ešte si neplno neuvedomujem, čo sa dnes stalo. To, že sa nám podarilo zdolať Austráliu už po singloch, je skvelé. Bojovali sme o každú jednu loptičku a vyplatilo sa. Celý tím je šťastný," uviedla odchovankyňa košického tenisu.



Slovenská jednotka Rebecca Šramková potvrdila výbornú formu a Ajle Tomljanovičovej dovolila v druhom singli uhrať iba tri gemy. "Pri nástupe na kurt som nemala špeciálne pocity. Cítila som zodpovednosť a vedela som, že môžem získať rozhodujúci druhý bod. Dala som do toho všetko a je super, že to takto vyšlo. Nemala som myšlienku, že keď pokazím tri-štyri výmeny, zápas sa môže zvrtnúť. Užívala som si každú loptičku."