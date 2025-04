Lipták po prehre pochválil Američanky: „Podali výborné výkony

Bratislava 14. apríla (TASR) - Kapitán slovenského tímu Matej Lipták vzdal veľký kompliment americkým tenistkám po prehre jeho družstva v priamom súboji o postup na septembrový finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej. O víťazovi kvalifikačnej C-skupiny na harde v bratislavskom NTC rozhodli už dvojhry, keď Renáta Jamrichová nestačila na Hailey Baptisteovú a Rebecca Šramková rovnako v dvoch setoch neuspela s Bernardou Perovou.



„Na to, ako ich poznám a viem ako hrajú, si myslím, že podali skvelé výkony. Zaslúžene si išli pre toto víťazstvo a musím dať teda veľký kredit súperkám, že podali naozaj výborné výkony. Bohužiaľ, nám sa to nepodarilo,“ uviedol Lipták po prehre 1:2 s USA.



Kapitán do prvého singla nasadil Jamrichovú, aby bola Viktória Hrunčáková stopercentne pripravená na prípadnú rozhodujúcu štvorhru. V piatok proti Dánsku sa zaslúžila o dva body pre slovenskú zostavu, no na dvorci strávila spolu viac ako štyri hodiny. „Chceli sme, aby 'Viki' nestrácala sily v dvojhre. Ale 'Renča' už má tú kvalitu, aby mohla hrať aj takýto zápas.



Lipták, ktorý sa od decembra minulého roka stal trénerom talentovanej 17-ročnej tenistky, zhodnotil obe dvojhry. „U 'Renčy' je to skôr o skúsenostiach. Môže ich však naberať len takýmito zápasmi. Myslím si, že súperka neskutočne servovala. Tam bol asi najväčší problém.“ Jamrichová mala v prvom sete dve možnosti. Najprv sa dostať do náskoku 3:2 a neskôr znížiť na 4:5. Pri prvom brejkbale Baptisteová zahrala eso a druhý odvrátila Američanka po kvalitnej výmene z jej strany. V druhom dejstve nemala ani jednu šancu. „Tých šancí bolo minimum, čo sa týka returnových gemov. Súperka využila malé zaváhania, ktoré 'Renča' urobila a potom si doservovala zápas. To bolo asi hlavný rozdiel. Myslím si, že inak to bolo veľmi vyrovnané. Ja som bol s jej výkonom spokojný a určite sa nemá za čo hanbiť. Bolo tam veľa pozitívnych vecí, na ktorých robíme a z toho sa teším. Škoda, keby boli vyrovnanejšie stavy na returnových gemoch, možno by aj súperka ukázala, že je človek," zdôraznil Lipták.



Líderka a tímová jednotka Šramková mohla podľa neho vyhrať oba sety: „V prvom prehrávala, nakoniec mala 6:5 a servis. Boli tam dve lopty. Myslím si, že sa trošku zľakla šance dohrať si ten set. Potom súperka zahrala podľa mňa neskutočný tajbrejk. Druhý bolo hneď 4:0, 5:2 a tam trošku sa mi zdalo, ako keby jej trocha odišla energia. Začala hrať pasívnejšie. Ťažko povedať. Možno si myslela, že sa to nejak dohrá a už sa koncentrovala viac na tretí set. Odohrala veľmi ťažký zápas v piatok a boli to tiež veľmi dlhé výmeny, mohlo to zohrať nejakú rolu. Bohužiaľ koncovky tých setov nezvládla a asi to rozhodlo."



Tímový kapitán sa vyjadril aj k atmosfére: "Bola neskutočná. Chcem sa poďakovať ľuďom, že prišli a myslím si, že sme si to všetci užívali. Už dlho som nezažil takú atmosféru v Bratislave v tejto súťaži. Vážime si to. Bohužiaľ, sa nám nepodarilo to nejako zúročiť.“



Priblížil aj rozhodnutie k zmene nominácie vo štvorhre. Premiérovo v súťaži sa predstavila iba 16-ročná Mia Pohánková, spoločne s Terezou Mihalíkovou viedli nad párom Asia Muhammadová, Desirae Krawczyková 3:0 v prvom sete, keď súperky skrečovali. „Netušili sme, že budeme musieť hrať debla. Podľa pravidiel sa však musí hrať, aj keď je už rozhodnuté o finalistovi. V podstate som sa dohodol s 'Terkou', nech s ňou hrá ako skúsená hračka a nech si Mia vyskúša svoj debut. Myslím si, že tie prvé tri gemy hrala neskutočne. Užívala si to a podľa mňa Mia je ďalšia hráčka, s ktorou môžeme do budúcnosti rátať.“



Kapitána mrzelo, že v súťaži prišlo opäť k zmene formátu. Predtým mali istú účasť na finálovom turnaji aj predchádzajúce finalistky. „Bohužiaľ. Mohli sme byť priamo vo finále, ale týmto formátom to nebolo možné. Každý rok sa niečo mení. Aj počas roka. Teraz zmenili termín finálového turnaja. Oni podľa mňa nevedia počas roka, čo bude. Je to zvláštne, no my s tým nič neurobíme.“



Slovenský tím čakajú v novembri barážové stretnutia. Hrať sa bude od 10. novembra v siedmich trojčlenných skupinách a víťazi postúpia do kvalifikácie pre ďalší ročník.