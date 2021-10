Lipták pred úvodným duelom Sloveniek v Prahe: Španielky sú silné

Praha 31. októbra (TASR) - Slovenské tenistky vstúpia do finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej v Prahe pondelňajším duelom proti Španielsku. Kapitán tímu Matej Lipták tvrdí, že súper napriek absencii Garbine Muguruzovej a Paulu Badosovej má svoju silu.



„Španielsko je silná tenisová krajina. Viem, že tu nemajú dve najlepšie hráčky, takže sú v Prahe možno o čosi slabšie ako normálne. Stále je to však silný tím, ktorý pre nás bude výzvou. Dúfam, že naše baby zahrajú v pondelok svoj najlepší tenis a že sme na Španielky pripravení. Verím, že sa nám podarí nejakým spôsobom prekvapiť. Do oboch stretnutí pôjdeme s tým, že chceme podať čo najlepšie výkony,“ citovala slová Liptáka oficiálna stránka Slovenského tenisového zväzu.



Nomináciu hráčok na zápasy oznámi kapitán až hodinu pred stretnutím. „Na 90% som rozhodnutý, kto v pondelok nastúpi. Samozrejme, nechám si to ešte pre seba. Aj v tomto je tu ten systém iný,“ dodal skúsený slovenský kapitán, ktorý je na lavičke tímu už trinástu sezónu.



Posledné stretnutie so Španielskom odohrali Slovenky v roku 2012 a bola pri tom aj Anna Karolína Schmiedlová: „Áno, spomínam si na toto stretnutie. Bola som veľmi mladá a zažila som vtedy svoj prvý Fed Cup. Bola som však v úplne inej pozícii. Odvtedy som už odohrala pár zápasov. Verím, že aj tento raz to dopadne rovnako dobre ako vtedy.“



V druhom stretnutí vyzvú Slovenky tím USA. "Tímové súťaže sú odlišné od bežných individuálnych turnajov. Pokiaľ v tíme vládne dobrá nálada, čo je rozhodne náš prípad, myslím si, že je možné všetko,“ povedala Viktória Kužmová.



Do tímu sa po štyroch rokoch vrátila Kristína Kučová, aktuálne rebríčkovo druhá slovenská singlistka. „Som veľmi rada, že som v tíme. Nebola som pri tom, keď baby vybojovali postup. Čo sa týka tréningov, ideme do nich s plným nasadením. Atmosféra v tíme je výborná a verím, že sa to odzrkadlí aj v zápasoch.“ V tejto sezóne nastúpila proti trom Američankám. „Áno, hrala som proti všetkým – Stephensovej, Collinsovej aj Rogersovej. Boli to veľmi podobné zápasy, všetky hrajú veľmi rýchlo. Stephensová to ešte trochu viac liftuje. Všetky majú veľmi dobrú sezónu, bude to proti nim ťažké.“