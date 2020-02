Lipták: Proti Britkám je to 50:50, Keothavongová favorizuje Slovenky

Bratislava 4. februára (TASR) - Slovenské tenistky sa pripravujú na kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Pohára federácie proti Veľkej Británii (7.-8. februára) v kompletnom zložení. Ku kvartetu Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová, Jana Čepelová, Magdaléna Rybáriková sa pripojila už aj Rebecca Šramková, ktorá minulý týždeň hrala na turnaji ITF vo francúzskom Andrezieux-Boutheone.



Kapitán slovenského tímu Matej Lipták si zatiaľ prípravu na antukovom dvorci v bratislavskom NTC pochvaľuje. "Prvýkrát sme mali kurt k dispozícii oveľa skôr ako inokedy. Pre baby to bol veľký bonus, pretože menili povrch a museli sa preorientovať z hardu na antuku. Momentálne sme vo fáze, že už iba dolaďujeme formu a nezvykáme si na povrch. Pevne verím, že to zúročíme. Dievčatá sú v pohode, atmosféra v tíme je tradične veľmi dobrá. Dnes už naplno trénovala aj Magda Rybáriková. Všetky dievčatá sa na zápas tešia," zdôraznil Lipták, ktorý nepovažuje Slovenky za favoritky.



"Naša najlepšia singlistka Viki Kužmová je síce vo svetovom rebríčku WTA vyššie ako britská jednotka Heather Watsonová, no je to úplne otvorený zápas. Je to 50:50. Pokiaľ ide o nomináciu na dvojhry, už dosť dlho mám v hlave nejaký plán, no ešte nie som stopercentne rozhodnutý, kto v piatok nastúpi, Viki Kužmovej Australian Open nevyšiel podľa predstáv. Na tréningoch robíme všetko pre to, aby sa dostala do hernej pohody. Vo veľmi dobrom svetle sa ukazuje Kaja Schmiedlová. Antuka je jej najobľúbenejší povrch. Uvidíme, ako to zvládne, ak dostane šancu."



Kapitánka britského tímu Anne Keothavongová je zatiaľ s pobytom v Bratislave spokojná. "Prišli sme na Slovensko v nedeľu. Kurt je v poriadku, v Bratislave sa cítime veľmi komfortne. Voľba povrchu nebola pre nás až takým veľkým prekvapením. Slovenky sa na antuke cítia ako doma, no budú pod väčším tlakom, musia naplniť očakávania. Pre naše dievčatá je duel proti Slovenkám veľká výzva. Na prípravu sme mali rovnaký čas ako domáce hráčky, po návrate z Australian Open dievčatá trénovali na antuke v Londýne."



Britky prišli do Bratislavy bez svojej líderky Johanny Kontovej i Katie Boulterovej. Za danej situácie považuje Keothavongová Slovenky za favoritky. "Majú výhodu domáceho prostredia, v ich prospech hovorí aj antuka, navyše vo Fed Cupe v minulosti odohrali veľa kvalitných zápasov. Neúčasť Johanny Kontovej je pre nás veľké oslabenie, veď vlani bola v semifinále antukového vrcholu sezóny Roland Garros. Nemôžeme sa však na to vyhovárať. Situácia je taká aká je. Musím urobiť všetko pre to, aby som dievčatá pripravila na zápas čo najlepšie fyzicky i psychicky. O tom, kto nastúpi v piatok, sa rozhodnem možno až tesne pred žrebom. Adeptiek je päť, istotu nemá ani Watsonová."