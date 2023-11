Lipták si pochvaľuje povrch, Pazová považuje Slovenky za favorita

Bratislava 7. novembra (TASR) - Kapitán slovenského tímu Matej Lipták si pred zápasom tenisového Pohára Billie Jean Kingovej proti Argentíne pochvaľuje nový povrch v bratislavskom NTC. Verí, jeho tím sa 10.-11. novembra udrží vo svetovej skupine a v roku 2024 zabojuje o účasť na finálovom turnaji.



"Oficiálnu prípravu na duel s Argentínou sme začali minulú sobotu. Renáta Jamrichová mala po minulotýždňovom turnaji J&T Banka Slovak Open dva dni voľno. Anna Karolína Schmiedlová bola trochu prechladnutá, no verím, že do začiatku zápasu bude fit. Kaja je opora tímu a v tomto roku dosahuje dobré výsledky," uviedol Lipták.



Nový povrch v NTC podľa jeho slov hráčkam vyhovuje. "Konečne je taký, že nemá nepravidelné odskoky, na ktoré sme sa roky sťažovali. Je veľmi príjemný, nie je rýchly ani pomalý. Nálada v tíme je super, dúfam, že všetky baby budú zdravé a v dobrej pohode. Cieľ je jasný, chceme vyhrať a postúpiť do kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji 2024."



Lipták sledoval Argentínčanky na turnajoch WTA i na grandslamovom US Open. "Nebol to taký skauting ako pred aprílovým zápasom s Talianskom na turnaji v Miami, no Argentínčanky mám zmapované. Ich jednotka Nadia Podoroská hrá taký antukový, chlapčenský tenis. Je to otvorený zápas. Argentína je krajina, ktorá má v tímových súťažiach vždy svoju kvalitu a tímového ducha. My však máme kolektív, ktorý dokázal zdolať aj papierovo silnejšie tímy. Verím, že využijeme výhodu domáceho prostredia."



Argentínska kapitánke Mercedes Pazová je spokojná s povrchom i podmienkami v NTC. "Ďakujem za milé privítanie v Bratislave. V nedeľu sme po dlhom lete oddychovali. V pondelok sme prvýkrát trénovali v dejisku zápasu. Povrch i loptičky hráčkam vyhovujú. Páči sa nám hotel a sme veľmi spokojné aj s jedlom," uviedla Pazová na utorňajšej tlačovej konferencii.



Šéfka argentínskej lavičky považuje Slovensko za favorita duelu. "Slovenky sú na harde favoritom. My by sme boli pochopiteľne radšej, keby sa hralo na antuke, no povrch si vždy volí domáci tím. Pokúsime sa Slovensku čo najviac znepríjemniť život. Nadia zdolala na turnaji WTA v Monastire Schmiedlovú, čo jej môže dodať sebavedomie. Zápasy v tímových súťažiach sú však iné a slovenská jednotka bude hrať teraz pred domácim publikom. Očakávam náročný duel."