Lipták tvrdí, že proti Argentíne bude dôležité zvoliť správny povrch

Bratislava 25. mája (TASR) - Tímového kapitána Mateja Liptáka potešilo, že slovenské tenistky budú mať v novembrovom dueli Pohára Billie-Jean Kingovej proti Argentíne výhodu domáceho prostredia. Hrať sa bude s určitosťou v bratislavskom NTC. Šéf slovenskej lavičky tvrdí, že je dôležité proti Juhoameričankám vybrať ten správny povrch.



"Určite sme mohli dostať aj ťažší tím. Je skvelé, že opäť budeme hrať doma. Budeme si môcť vybrať povrch a predstaviť sa pred domácimi fanúšikmi. Keby sme hrali u nich, bolo by to určite omnoho náročnejšie. Argentína nemá momentálne žiadnu top hráčku, no v tímových súťažiach je to vždy silná krajina. Bude potrebné sa dobre pripraviť a zvoliť správny povrch. Pevne verím, že naše baby budú v čase stretnutie všetky zdravé, k dispozícii hrať a že budú v čo najlepšej forme," uviedol Lipták pre oficiálnu webovú stránku slovenského tenisového zväzu.



Víťaz baráže o účasť vo svetovej skupine postúpi do kvalifikácie o postup na finálový turnaj 2024. Slovenky majú s Argentínou priaznivú bilanciu 1:0, v roku 1998 ju zdolali v dueli II. svetovej skupiny na antuke v Buenos Aires 4:1. Aregntínčanky momentálne nemajú žiadnu hráčku v elitnej svetovej stovke, najlepšia singlistka Nadia Podoroská figuruje na 101. mieste.