Lipták verí Slovenkám aj smerom do budúcnosti: Som veľký optimista

Bratislava 21. novembra (TASR) - Kapitán slovenských tenistiek Matej Lipták je po úspechu na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej optimista smerom do budúcnosti. Slovenky získali v Malage druhé miesto, čo je najlepší výsledok od roku 2002, keď turnaj pod názvom Pohár federácie vyhrali. V štyroch stretnutiach vyradili USA, Austráliu a Veľkú Britániu a nad ich sily boli len Talianky.



Pre Slovenky bol úspech už postup v úvodnom kole cez Američanky. Úplne prvý zápas nezvládla Renáta Jamrichová, ktorá podľahla pri svojom jedinom vystúpení Taylor Townsendovej 5:7 a 4:6. Stretnutie však otočila Rebecca Šramková a v debli Viktória Hrunčáková s Terezou Mihalíkovou. "Ja som veľký optimista. Nechcem, aby to vyznelo zle, ale verejnosť asi neverila nášmu tímu, že môžeme toto dosiahnuť. Ja však našim babám verím a snažím sa ich naladiť, aby verili aj ony samé," povedal Lipták na štvrtokvej tlačovej konferencii. Vo finále mali jasne navrch Talianky. Lucia Bronzettiová najprv zdolala Hrunčákovú 6:2 a 6:4 a Šramková nestačila na Jasmine Paoliniovú 2:6, 1:6. Tím išiel do stretnutia hneď po úspešnom semifinále proti Veľkej Británii, kde absolvovala Hrunčáková aj štvorhru. Talianky mali naopak po semifinále s Poľkami deň voľna, čo určite zohralo podľa Liptáka úlohu. Zároveň však podľa neho družstvu paradoxne uškodilo, že už neboli brané ako outsider a išli do duelu s Talianskom s vyšším sebavedomím.







"Išli sme od zápasu k zápasu, každým stretnutím rástlo sebavedomie. Možno v tom finále už baby boli na rovnakej línii ako súper a necítili sa ako outsider. Aj to mohlo zohrať nejakú úlohu," vysvetlil kapitán. V dvojhrách zohrala na celom turnaji dôležitú úlohu Šramková, ktorá získala v tomto roku aj premiérový titul na okruhu WTA. Zo štyroch duelov zvíťazila v troch. "Mala som z posledných dvoch mesiacov sebavedomie, vedela som, že s nimi viem hrať a môžem ich zdolať. Určite mi to prinesie sebavedomie aj do budúcej sezóny, keď začnem hrať veľké turnaje. Dúfam, že sa mi podaria takéto výsledky aj na začiatku roka," povedala Šramková. Organizácia WTA ju nominovala aj na ocenenie nováčik roka: "Dostala som mail, ešte som nezisťovala o čo ide. Určite je to super pocit a dúfam, že sa mi to podarí vyhrať."



V každom kole nastúpila aj Hrunčáková, ktorej patrí 159. miesto v rebríčku WTA, no so slovenským tímom podáva dlhodobo dobré výkony. "Sú to úplne iné emócie, počas roka hrá človek sám za seba, má tam pár svojich ľudí. Vždy som zbožňovala hrať za Slovensko, keď sme začali reprezentovať krajinu v rôznych súťažiach," povedala 26-ročná tenistka.



Súčasťou družstva bola aj semifinalistka z OH v Paríži, Anna Karolína Schmiedlová, no nenastúpila v žiadnom zápase. Lipták to vysvetlil rýchlym povrchom, ktorý by 30-ročnej hráčke nesedel. Zároveň však priznal, že zvažoval jej nasadenie práve proti Taliankam. "Stále sme počítali so všetkými dievčatami, ako Renčou tak aj Kajou. Ten povrch bol však strašne rýchly a nesedel jej ideálne, nebolo to šité na jej hru. Talianky však mali štýl, ktorý jej mohol vyhovovať, ale bolo náročné nasadiť ju bez toho, že mala odohraté niečo predtým," vysvetlil Lipták.