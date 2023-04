Liptáka mrzí, že Slovenky nevyužili šancu na historický obrat

Bratislava 16. apríla (TASR) - Kapitán slovenského tímu Matej Lipták šípil, že jeho zverenkám sa v kvalifikačnom dueli tenisového Pohára Billie-Jean Kingovej môže podariť historický obrat. Proti Taliansku vyrovnali v bratislavskom NTC z 0:2 na 2:2 a Viktória Hrunčáková s Terezou Mihalíkovou viedli v treťom sete rozhodujúcej štvorhry 5:3. Martina Trevisanová s Elisabettou Cocciarettovou však následne získali štyri gemy za sebou a z postupu na finálový turnaj sa napokon radovali Talianky.



Šéf slovenskej lavičky priznal, že po tesnej prehre zavládlo v šatni ticho. "Tridsať minút nikto nepovedal ani slovo, to hovorí za všetko. Táto prehra bude ešte veľmi dlho bolieť. Boli sme veľmi blízko niečoho výnimočného, ešte nikdy sa nám v Pohári Billie-Jean Kingovej alebo Davisovom pohári nepodarilo otočiť z 0:2 po prvom dni. Sme hrdí, že sme spojili fanúšikov, takáto atmosféra v NTC už dlho nebola. Ďakujem babám i celému realizačnému tímu. Urobili sme maximum pre víťazstvo, chýbala tomu už len bodka."



Lipták očakával, že napriek stavu 0:2 po prvom dni Slovenky dokážu zápas zdramatizovať. "Tušil som, že druhý deň bude trochu iný. Baby sa poučili a podali heroické výkony. Kaja Schmiedlová otočila proti Jasmine Paoliniovej stratený zápas a Viki Hrunčáková bola proti Cocciarettovej dlho dominantná hráčka na kurte. Bolo to o tom, kedy súperku brejkne. Počítali sme s tým, že môže byť 2:2 a rozhodne štvorhra, Boli sme brutálne pripravení na súperky. Chýbalo pár loptičiek, takýto je tenis."



Mihalíková zdôraznila, že proti Taliankam to nebol typický deblový zápas. "Mali sme agresívnu taktiku, ktorej sme sa držali počas celého duelu. Škoda, že za stavu 5:4 v treťom sete nám nevyšlo zopár servisov, ja som tam pokazila jeden volej. Súperky síce na turnajoch WTA nehrávajú pravidelne štvorhry, no nič nám nedarovali a všetko sme si museli vybojovať samé. Trevisanová je ľaváčka, čo je vo štvorhre veľká výhoda najmä pri podaní. Celý zápas bol ako na hojdačke a v závere mali navrch Talianky. Mrzí nás to, lebo sme boli veľmi blízko k víťazstvu a postupu na finálový turnaj."