Liptáka potešila neúčasť Pegulovej, varuje pred silou Collinsovej

Bratislava 9. novembra (TASR) - Kapitána slovenského tímu Mateja Liptáka potešilo, že americká tenistka Jessica Pegulová 14. novembra nenastúpi v Malage v dueli finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej. Tvrdí však, že Američanky napriek neúčasti finalistky grandslamového US Open disponujú veľkou kvalitou.



"Pegulová s Coco Gauffovou sú teraz asi najväčšími ťahúnkami amerického tímu. Vyzerá to tak, že ani jedna v Malage nebude, ale stále to nechávam otvorené a s otáznikom. Uvidíme, kto napokon príde. Nominácie sa dávajú dva mesiace pred začiatkom finálového turnaja a tesne pred jeho štartom sa ešte môžu zmeniť tri mená. Momentálne tam majú päť hráčok a všetky sú v elitnej svetovej stovke, to svedčí o kvalite Američaniek."



Jednotkou amerického tímu by mala byť skúsená Danielle Collinsová, finalistka Australian Open z roku 2022. "Collinsová je hráčka, ktorá aj keď ešte nebola v prvej svetovej desiatke, bola brutálne nebezpečná. Bola schopná zdolať tenistky z Top 5 a tak ju vnímam stále. Bude záležať na tom, akú bude mať formu, ako sa bude cítiť a ako bude namotivovaná. Ak sa cíti dobre, je extrémne ťažké proti nej hrať. Vynechala celú ázijskú šnúru a uvažovala o konci kariéry, ale keď príde, určite bude líderka tímu. Američanky majú aj výborného debla na čele s Taylor Townsendovou, ktorá postúpila do finále MS WTA Tour v Rijáde," zdôraznil pre TASR šéf slovenskej lavičky.



Lipták má už určitú predstavu, koho nominuje na dvojhry, definitívne sa však rozhodne až priamo v dejisku zápasu. "Máme v tíme Rebeccu Šramkovú, Annu Karolínu Schmiedlovú, Viktóriu Hrunčákovú i Renátu Jamrichovú. Uvidíme, pre ktoré dve hráčky sa napokon rozhodnem. Mám nejaké vízie, ale všetko sa rozhodne až priamo na mieste. formát finálového turnaja je špecifický v tom, že deň pred zápasom neviete, s kým idete hrať. Zostavy budú známe až tesne pred stretnutím. Až v danom momente sa pripravujete na konkrétnu súperku, čo je tiež určité špecifikum finálového turnaja. Pevne verím, že si vyberieme dobre a že sa nám podarí prekvapiť."