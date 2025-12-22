< sekcia Šport
Liptákov pred sviatkami opustila forma, Totter podporil názor Cemana
V nedeľňajšom zápase 31. kola Tipsport ligy na ľade Košíc boli blízko k bodu, no rozhodujúci gól inkasovali 12 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času.
TASR
Košice 22. decembra (TASR) - Hokejisti Liptovského Mikuláša nezakončili predvianočné obdobie v ideálnej forme a prvýkrát v sezóne nebodovali v troch zápasoch po sebe. V nedeľňajšom zápase 31. kola Tipsport ligy na ľade Košíc boli blízko k bodu, no rozhodujúci gól inkasovali 12 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Kapitán tímu Jakub Sukeľ hovoril o krutom výsledku, tréner Aleš Totter sa vrátil k nedávnym výrokom košického trénera Dana Cemana o extraligovom programe.
Ceman sa v jednom z rozhovorov kriticky vyjadril ku skutočnosti, že hokejová extraliga nemala prestávku počas Vianočného Kaufland Cupu. Počas duelov nemohol počítať s reprezentantmi, ktorí sú kľúčoví hráči tímu - Mislav Rosandič, Filip Krivošík, Patrik Jurčák. Jeho slová, ktorými vyjadril rozhorčenie nad skutočnosťou, že liga nemala aspoň krátku prestávku, dodatočne podporil Aleš Totter: „Ak sa hrá reprezentačný turnaj, zvlášť na Slovensku, tak by sa nemala zároveň hrať aj extraliga. V stredu (10. decembra) sme sa boli so „Sukym“ (útočník Jakub Sukeľ, pozn.) pozrieť na zápas v Banskej Bystrici. Ja som bol zvedavý, ako vyzerá národný tím a medzinárodný hokej, on si chcel pozrieť brata (Matúša). Išli by sme tam aj v piatok, no on už musel hrať extraligový zápas a ja som ho trénoval. Hrá sa systémom piatok - nedeľa, no nechápem, prečo sa to nedalo rozložiť do dvoch utorkov. Keby sa ten turnaj hral v zahraničí, tak by som to ešte možno pochopil, ale v tomto prípade je to hanba,“ uviedol Totter. Jeho trénerský kolega Ceman ešte v stručnosti upresnil: „V tom interview ma nesprávne citovali, už to upravili. Moje slová nesmerovali k hokejovému zväzu, ale k vedeniu ligy, ktoré rozhodlo, že sa takto budú hrať zápasy."
Liptáci mali za sebou dve vysoké prehry s Popradom (3:7) a Michalovcami (2:6) a motiváciu do zápasu im pridal aj fakt, že Košiciam v predošlých dvoch vzájomných zápasoch nestrelili ani gól. V oboch prípadoch vychytal čisté konto Patrik Jurčák, ktorý tentoraz inkasoval už 7. minúte, keď ho prekonal Alex Bíly. Košičania síce vyrovnali, no Liptáci získali tesný náskok späť v druhej tretine. Ani tentoraz ho však neudržali a napokon nezískali ani bod.
Faul Dominika Jendroľa na Antonína Bartoša potrestal Patrik Lamper. „Myslím si, že sme si zaslúžili, aby zápas išiel do predĺženia. Žiaľ, nechali sme sa vylúčiť a Košice nás potrestali. Mali sme dobrý štart do zápasu. Presne o tom sme si hovorili, keďže v predošlých dvoch zápasoch sme nemali dobré začiatky. Dnes to vyšlo, dali sme prvý gól a hrali sme to, čo sme chceli. Žiaľ, výsledok je pre nás trochu krutý,“ poznamenal Sukeľ. Liptáci strávia Vianoce na 7. priečke tabuľky o štyri body za Popradom. „Ak chceme byť v prvej šestke, tak musíme zvládať takéto zápasy a nie prehrať tri po sebe. Idú Vianoce, po nich sa musíme dať dokopy a vrátiť sa na víťaznú vlnu,“ dodal Sukeľ.
Hokejisti HC Košice si napravili chuť po piatkovej prehre v Prešove a víťazstvom nad Liptovským Mikulášom 4:3 sa naladili na vianočné sviatky. V 31. kole Tipsport ligy dvakrát tesne prehrávali, no gól Patrika Lampera 12 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času ich vyprevadil na krátke voľno. „Vydýchli sme si, keď sme na konci získali tri body,“ poznamenal útočník Šimon Petráš.
V zápase sa najskôr postaral o vyrovnanie, keď strelou bez prípravy využil prvú presilovku Košíc, počas ktorej si Frederik Fekiač sotva stihol sadnúť na trestnú lavicu. Pre Petráša to bol už desiaty gól v presilovke a v tomto ukazovateli je líder celej ligy. Onedlho mal Petráš ďalšiu možnosť skórovať, keď sa po faule dostal k trestnému strieľaniu. V ňom však Daniela Lebedeffa neprekonal. „Najskôr som chcel ísť do bekhendu, ale po prvom naznačení mi puk trochu skočil. Potom som to už chcel potiahnuť do forhendu, ale už som to nestihol,“ priznal Petráš. Krátko na to mal však predsa len podiel na druhom góle domácich. Dostal sa do prečíslenia dvoch proti jednému, v ktorom adresoval Tomášovi Mikúšovi ideálnu prihrávku a domáci viedli 2:1. Neskôr vyrovnali na 3:3 a faul kolenom Dominika Jendroľa na Antonína Bartoša potrestali využitou presilovkou. „Bol to ťažký zápas po fyzickej stránke. Cítili sme už aj predošlé zápasy, teraz sme navyše mali v tíme aj nejaké drobné zranenia či choroby,“ konštatoval Petráš.
Skúseného útočníka tešilo, že tím zareagoval na prehru v Prešove 1:2 po predĺžení a Liptákov zdolal tretíkrát v sezóne. „Vedeli sme, že v piatok to nebol náš najlepší výkon a nepredviedli sme našu hru. Chceli sme na to odpovedať tromi bodmi a víťazstvom. To sa nám podarilo a sme radi, že budeme sviatkovať po víťazstve,“ dodal Petráš. Košičania figurujú po 31. kole na 4. mieste tabuľky so ziskom 55 bodov. Do konca kalendárneho roka ich čakajú ešte tri zápasy - s Michalovcami, Popradom a v Spišskej Novej Vsi.
Košičania sa naladili víťazstvom, Petráš: „Po konci sme si vydýchli“
