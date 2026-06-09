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Liptovský Mikuláš angažoval fínskeho brankára Lindberga

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lindberg odchytal v minulej sezóne v Liige 20 stretnutí, v ktorých dosiahol priemer 3,11 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 88,8 percenta.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 9. júna (TASR) - Novou posilou hokejového klubu HK 32 Liptovský Mikuláš sa stal brankár Filip Lindberg. Dvadsaťsedemročný Fín, ktorý v roku 2019 získal v reprezentačnom drese titul majstra sveta do 20 rokov, prichádza na Liptov z tímu Ässät Pori.

Lindberg odchytal v minulej sezóne v Liige 20 stretnutí, v ktorých dosiahol priemer 3,11 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 88,8 percenta. „Príchod takéhoto hráča je pre Liptovský Mikuláš jasným signálom ambícií, odhodlania a túžby posúvať klub vpred. Filip do nášho tímu prináša nielen brankársku istotu, ale aj medzinárodné skúsenosti, profesionalitu a mentalitu víťaza,“ uviedol klub z Liptovského Mikuláša na svojej facebookovej stránke.

Fín patril v minulosti medzi najlepších brankárov v univerzitnej NCAA, s tímom UMass získal v sezóne 2020/21 titul národného šampióna USA. V drafte NHL po ňom siahla Minnesota Wild, ktorá si ho vybrala v roku 2019 v 7. kole z celkového 197. miesta. Profesionálnu zmluvu podpísal s Pittsburghom Penguins, miestenku v prvom tíme si však nevybojoval. Dve sezóny odohral na farme „tučniakov“ Wilkes-Barre/Scranton Penguins v nižšej súťaži AHL. Po pôsobení v zámorí sa vrátil do fínskej Liigy, kde okrem Ässätu chytal aj za TPS Turku, HPK Hämeenlinna a Tapparu Tampere.
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