POSILA Z NHL: Liptovský Mikuláš angažoval kanadského obrancu Footea

Liptovský Mikuláš 18. septembra (TASR) - Do kádra hokejistov HK 32 Liptovský Mikuláš pribudol kanadský obranca Cal Foote. Bude to pre neho prvá európska zastávka po tom, čo uplynulú sezónu 2023/2024 odohral prevažne v AHL, no v štyroch zápasoch naskočil aj do NHL vo farbách New Jersey Devils. Liptáci informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.



Footea draftoval v roku 2017 klub Tampa Bay zo 14 miesta. Do NHL naskočil v ročníku 2020/2021, v ktorom Lightning triumfovali v Stanleyho pohári. V sezóne 2022/2023 zamieril výmenou za Tannera Jeannota do Nashvillu, no po nej sa dohodol na zmluve s New Jersey. V základnej časti NHL odohral celkovo 145 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 5 gólov, 15 asistencií, 137 trestných minút a 24 plusových bodov. V 13 dueloch play off nazbieral 2 asistencie, 6 trestných minút a jednu plusku.



Jeho otec Adam Foote je tiež bývalý obranca NHL, ktorý v drese Colorada Avalanche dvarkrát triumfoval v Stanleyho pohári a klub vyvesil jeho dres pod strop domácej arény.