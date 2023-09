Liptovský Mikuláš angažoval lotyšského útočníka Egleho

Liptovský Mikuláš 2. septembra (TASR) - Do kádra hokejistov HK 32 Liptovský Mikuláš pribudol lotyšský útočník Haralds Egle. Bude to pre neho druhé pôsobisko v slovenskej extralige, v ročníku 2020/2021 obliekal dres Miškovca. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.



Egle si v uplynulom ročníku 2022/2023 vyskúšal švajčiarske ligy. V najvyššej nastúpil do dvoch zápasov za SC Langnau Tigers, prevažnú časť sezóny však odohral za SC Lagenthal v nižšej súťaži. V 45 zápasoch mal bilanciu 14 gólov a 39 asistencií. Počas jednej sezóny v slovenskej extralige mal v 18 dueloch bilanciu 6 gólov a 11 asistencií.