Liptovský Mikuláš angažoval ruského útočníka Tošického

Liptovský Mikuláš 20. januára (TASR) - Do kádra hokejistov HK 32 Liptovský Mikuláš pribudol 32-ročný ruský útočník Nikita Tošickij. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Pre skúseného stredného útočníka to bude prvé pôsobisko mimo Ruska. Jeho doterajšia kariéra sa odvíjala najmä v KHL. Odohral v nej celkovo 431 zápasov, v ktorých nazbieral 129 kanadských bodov (43+86). V rovnakej súťaži začal aj prebiehajúcu sezónu 2023/2024, v ktorej odohral tri zápasy bez bodového zisku. Po príchode Tošického je na súpiske Liptákov osem zahraničných hráčov, pričom do jedného zápasu môžu zasiahnuť maximálne siedmi.