Liptovský Mikuláš angažoval Urbana zo Žiliny, Uhrík predĺžil zmluvu

Liptovský Mikuláš 9. júna (TASR) - Český hokejový útočník Tomáš Urban sa stal hráčom extraligového klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš. Novinkou z kádra Liptákov je aj zotrvanie 28-ročného útočníka Michala Uhríka. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Pre Urbana, ktorý 22. júna oslávi 36. narodeniny, je Liptovský Mikuláš druhý klub v rámci najvyššej slovenskej súťaže. Do nej prišiel počas sezóny 2018/2019, v ktorej obliekal dres Nových Zámkov. Na Slovensku pôsobil aj v ročníku 2020/2021, v ktorej obliekal dres klubu Vlci Žilina v Slovenskej hokejovej lige. V 31 zápasoch mal bilanciu 8 gólov, 18 asistencií a 26 trestných minút a 12 plusových bodov. V slovenskej extralige doteraz odohral 67 zápasov so ziskom 44 bodov. Prevažnú časť doterajšej kariéry strávil v českej extralige, v ktorej nastúpil do 399 zápasov. Objavil sa aj v českej reprezentácii, v ktorej odohral sedem stretnutí.



Uhrík spojil doterajšiu kariéru najmä s materským klubom. V sezóne 2020/2021 mal v 48 zápasoch bilanciu 4 góly, 11 asistencií, 58 trestných minút a 23 mínusových bodov. Vedenie klubu nedávno angažovalo aj českého brankára Tomáša Vošvrdu, jeho krajanov útočníkov Juraja Juríka a Petra Obdržálka a novými tvárami sú aj obrancovia Arturs Salija a Alexander Šepelev a útočníci Martin Kriška, Karlis Ozolinš a Matúš Paločko. "Som milo prekvapený, aké zvučné mená priviedlo vedenie klubu. Veľmi sa teším, že ma klub chcel podpísať, keďže veľa vecí sa mení. Moju budúcnosť som veľmi neriešil a dúfal som, že sa mi klub ozve. Som rád, že môžem zostať doma aj s rodinou. Budeme sa snažiť, aby sme boli v play off. V sezóne 2020/2021 sme nehrali dobre, prišla na nás veľká kríza a to bolo frustrujúce," uviedol Uhrík pre klubovú webstránku.