Liptovský Mikuláš angažoval útočníka Galbavého a obrancu Novajovského

Liptovský Mikuláš 6. júla (TASR) - Do kádra hokejistov MHk 32 Liptovský Mikuláš pribudli útočník Matej Galbavý a obranca Peter Novajovský. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Pre 23-ročného krídelníka Galbavého pôjde v priebehu roka o tretie pôsobisko. Pred sezónou 2021/2022 sa po takmer desiatich rokoch v Škandinávii rozhodol vrátiť sa na Slovensko. Na zmluve sa dohodol s klubom HC ´05 Banská Bystrica, za ktorý odohral 18 zápasov, v ktorých strelil 1 gól. Následne zamieril do michalovskej Dukly. V jej drese nastúpil do 23 stretnutí s bilanciou 2 góly a 2 asistencie.



O takmer 10 rokov starší Novajovský už hral v najvyššej slovenskej súťaži za slovenskú "dvadsiatku," Slovan Bratislava, Banskú Bystricu, Zvolen, Trenčín a Poprad. V rokoch 2015-2021 absolvoval šesť sezón v najvyššej poľskej súťaži. Pred sezónou 2021/2022 sa dohodol na spolupráci s HK Poprad, za ktorý nastúpil do 46 stretnutí s bilanciou 4 góly a 6 asistencií.