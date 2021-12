Liptovský Mikuláš deklasoval v 22. kole Prešov 6:0

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC GROTTO Prešov 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)



Góly: 8. Walega (Hovorka, Ventelä), 13. Salija (Obdržálek), 26. Jurík (Obdržálek), 41. Ventelä (Hovorka), 45. Jurík (Hovorka), 60. Kriška (Ventelä). Rozhodovali: Štefik, Orolin - Durmis, Jedlička, vylúčení: 6:9 na 2 min., 0:1 na 5 min. + DKZ, 0:1 na 10 min. + DKZ, presilovky: 4:0, bez divákov.



zostavy:



HC MHk 32 Liptovský Mikuláš: Vošvrda - Ventelä, Vartinen, Kurali, Salija, Šepelev, Nemec, Krempaský – Kriška, Hovorka, Uhrík - Jurík, Petráš, Obdržálek - Paločko, Walega, Haluška - Dunčko, Kalousek, Feherpataky



HC Grotto Prešov: Petrík - Bakala, Rajnoha, Ružička, Rais, Turan, Jendroľ - Michnáč, Čacho, Welychka - Šimun, Zagrapan, Sýkora - Ľalík, Fekiač, Žilka - Miškuf, Klíma, A. Nauš



Liptovský Mikuláš 3. decembra (TASR) - Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš deklasovali v 22. kole Tipos extraligy na domácom ľade HC GROTTO Prešov 6:0. Marek Hovorka a Sameli Ventelä si pripísali na konto tri asistencie.Domáci začali aktívnejšie, no žiadna z ich striel Petríka veľmi neohrozila. V siedmej minúte prišlo druhé vylúčenie na strane hostí za podrazenie a faul po 38 sekundách presilovky potrestal gólom Walega. Aj druhý presný zásah Liptákov padol v presilovke - Salija dorazil pod brvno Obdržálkovu strelu. Na začiatku druhej tretiny sa Prešovčania snažili otočiť vývoj zápasu. Držali sa v útočnom pásme, no ku gólu im nepomohli ani dve presilovky a o niekoľko minút zvýšili domáci, keď Jurík skóroval v obklopení dvoch obrancov. Po 31 sekundách tretej tretiny sa nádeje Prešovčanov na zvrat rozplynuli - od modrej skóroval Ventelä a využil tak ďalšiu presilovku domácich. Piaty gól pridal Jurík, no v tretej tretiny zaujali najmä vylúčenia. Najprv dostali za pästný súboj po dve minúty Walega a Lalík, neskôr sa medzi Prešovčanmi vylučovalo do konca zápasu. Ružička išiel do šatne za nešportové správanie a tesne pred koncom zápasu ho nasledoval Lalík. Domáci ešte na konci dokonali debakel šiestym gólom, keď Kriška sa presadil strelou z prvej.