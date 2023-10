Liptovský Mikuláš doma zdolal Humenné 4:1 v 9. kole

HK 32 Liptovský Mikuláš – HC 19 Humenné 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 9. Egle (Nauš, Berry), 27. Avcin (Miller), 45. Nauš (Egle, Miller), 46. Quince (Avcin, Jendroľ) - 38. Šoltés (Sergijenko, Pereskokov). Rozhodovali: Korba, Novák - Tichý, Durmis, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1242 divákov



Liptovský Mikuláš: Krasikov - Wardley, Nátny, Miller, Mezovský, F. Fekiač, Hraško, D. Jendroľ - Réway, Quince, Avcin - Egle, Berry, Nauš - Tkáč, Uhrík, Sukeľ - Žilka, Šmida, Vankúš - Vojtech



Humenné: Galimov - Novický, Glazkov, Sergijenko, Meliško, Djakov, Fereta, Novota - Šoltés, Kuru, Borov - Kriška, Linet, Handlovský - Lapšanský, Pavlovs, Pereskokov - Vaško, Krajňák, Thomka

Liptovský Mikuláš 13. októbra (TASR) - Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v piatkovom zápase 9. kola Tipos extraligy nad nováčikom súťaže HC 19 Humenné 4:1. Išlo o historicky prvý súťažný duel týchto tímov. Liptáci si pripísali už piate víťazstvo v sezóne, po ktorom sú so 14 bodmi na priebežnom 5. mieste tabuľky. Humenné prehralo tretí duel za sebou a na poslednom 12. mieste má trojbodové manko na Nitru.Liptáci boli počas zápasu výrazne strelecky aktívnejší (43:20) a prevahu postupne prejavili aj gólmi. V prvej tretine skóroval Egle, v druhej zvýšil na 2:0 najlepší strelec mužstva Avcin, pre ktorého to bol už 10. gól v sezóne. V závere druhej časti skorigoval skóre v presilovke Šoltés, pre ktorého to bol prvý gól v drese Humenného. Domáci poistili svoj náskok v tretej časti, v nej sa prvýkrát v ročníku presadil Nauš, na ktorého krátko na to nadviazal Quince.