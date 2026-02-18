Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Liptovský Mikuláš doma zdolal Komárno 1:0 a postúpil do štvrťfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Liptáci sa vo štvrťfinále predstavia proti prvoligovému Prešovu.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 18. februára (TASR) - Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Druholigista zdolal v piatkovom domácom dueli účastníka Niké ligy KFC Komárno 1:0. O jediný gól sa postaral kapitán domácich Richard Bartoš po rohovom kope v 31. minúte.

Liptáci sa vo štvrťfinále predstavia proti prvoligovému Prešovu. Súboj o postup medzi najlepšiu štvorku sa hrá na jeden zápas, pričom úradný termín je stanovený na 4. marca.



Slovenský pohár - Slovnaft Cup

osemfinále

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - KFC Komárno 1:0 (1:0)

Góly: 31. Bartoš. Rozhodcovia: Gemzický - Vorel, Hrmo, ŽK: Pastorek (Komárno), 284 divákov







