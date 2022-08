Liptovský Mikuláš dostal od VV SZĽH licenciu iba podmienečne

Bratislava 24. augusta (TASR) - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na stredajšom zasadnutí schvaľoval udelenie licencií pre štart klubov v domácich ligových súťažiach v sezóne 2022/23. Vyhovel žiadostiam všetkých extraligových tímov aj účastníkov TIPOS SHL, avšak MHk 32 Liptovský Mikuláš dostal licenciu zatiaľ iba podmienečne. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.



Liptáci potrebujú do 6. septembra splniť pravidlo o tom, že extraligový klub musí disponovať aj tímom dorastu. Ten však momentálne pôsobí v meste pod iným subjektom, ako je MHk 32 Liptovský Mikuláš a. s. Ak vedenie klubu vyrieši situáciu do spomenutého dátumu, Tipos extraliga bude mať naďalej dvanásť účastníkov.



Rovnako tucet tímov zasiahne do diania v druhej najvyššej súťaži. V TIPOS SHL sa objavia až tri kluby so statusom farmárskych družstiev. Nitra bude mať farmu v Leviciach, Banská Bystrica v Brezne a Zvolen v Žiari nad Hronom. V zozname dvanástich účastníkov TIPOS SHL figuruje aj tím Modré Krídla Slovan, ktorý je oficiálnym B-mužstvom extraligového šampióna HC Slovan Bratislava.