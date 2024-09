Liptovský Mikuláš je stále bez bodu, Réway: Je to frustrujúce

Zvolen 25. septembra (TASR) – Hokejisti Liptovského Mikuláša prehrali aj tretí duel v novom ročníku Tipos extraligy. V tejto sezóne sú stále bez bodu na predposlednej priečke tabuľky. V utorok vo Zvolene inkasovali sedem gólov a dali iba dva.



Nepredviedli zlý výkon, avšak nepremieňali šance a vzadu robili chyby, ktoré súper trestal. "Je to frustrujúce hodnotenie, lebo i napriek výsledku sme väčšinu času strávili v útočnom pásme. Prvých tridsať minút sme hrali na jednu bránku, no potom posunieme hráčovi súpera hokejku, dvakrát vyhodíme puk a dostaneme góly. Hneď bolo 3:1. Chceli sme sa ešte vrátiť do zápasu, prvých desať minút v tretej tretine sme hrali znovu v útočnom pásme, ale nevieme dať gól. Najväčší náš problém je dať gól a potom každý vstup do našej obrannej tretiny zo strany súpera ´smrdel´, alebo bol gólový. Musíme sa rapídne zlepšiť aj v obrannej hre a hlavne z množstva šancí, ktoré si vytvoríme, tak máme hráčov, ktorí by mali dávať góly," hodnotil utorkovú prehru tréner L. Mikuláša Juraj Faith.



Vo Zvolene dostal prvýkrát šancu v drese Liptákov kanadský brankár Evan Fitzpatrick. Zotrval na ľade celých 60 minút, Faith na jeho adresu nechcel byť kritický: "Nebol v takom ohni ako sa vo Zvolene očakáva. My sme veľa hrali v útočnej tretine, ale každý vstup súpera do našej obrannej tretiny bol nebezpečný a Zvolen má hráčov, ktorí vedia dať gól."



V šatni Liptákov si dali hráči svoj vlastný míting bez trénera po prehre na zvolenskom ľade. Dlho z nej nik nevychádzal, slovo mal najmä kapitán Martin Réway. Pre TASR povedal: "Ťažko sa to hodnotí po takomto výkone. Opakuje sa to. Po každom zápase si hovoríme to isté a neprenesieme to na ľad. Takže sa to ťažko rozoberá a je to frustrujúce. Myslím si, že sme nezačali vo Zvolene zle, ale potom na ten priebeh nemám vysvetlenie. Máme šance, vytvoríme si ich, ale nie sme produktívni. Hľadáme ešte lepšie riešenie a začína to aj od mňa - nestrieľam, snažím sa hľadať niekoho lepšieho a možno to treba viac zjednodušiť, strieľať to tam a dať aj škaredé góly. Nie sme dosť agresívni ani pred bránkou a ani v zakončení."



Réway bol sebakritický, ale načrtol aj určitý recept ako zaknihovať prvú výhru v sezóne. Liptáci totiž iba tesne o gól prehrali v prvom kole v Žiline (2:3) a takisto doma proti Popradu (3:4). Sedem inkasovaných gólov vo Zvolene vyplynulo už z otvorenej hry v tretej tretine, kedy sa hráči L. Mikuláša snažili ešte niečo so zápasom urobiť. "V tretej tretine sme už nemali čo stratiť, tak tie inkasované góly vyplynuli aj z našej otvorenej hry. Z dvoch prečíslení sme inkasovali góly, to by som nejako nehodnotil. Skôr nás mrzia úvodné dve tretiny. Tam sa láme zápas a tam si každý robil čo chcel. Potom tretiu tretinu hráme zrazu iný hokej pokiaľ nedostaneme gól. A potom sa to zase zosype," dodal sklamaný útočník.