Liptovský Mikuláš podpísal zmluvu s Fínom Lahtinenom

Liptovský Mikuláš 20. novembra (TASR) - Fínsky hokejista Severi Lahtinen podpísal zmluvu s HK 32 Liptovský Mikuláš. Vedenie účastníka Tipos extraligy to oznámilo na sociálnej sieti.



Dvadsaťštyriročný krídelník hral v úvode sezóny za Jyväskylu v Liige. Nastúpil vo ôsmich zápasoch a pripísal si tri body (1+2). Klub s ním však rozviazal zmluvu po tom, ako bol podľa fínskych médií obvinený a následne aj odsúdený na dva roky za znásilnenie mladej ženy. Lahtinen však zdôraznil, že je nevinný a podaním odvolania sa zatiaľ vyhol výkonu trestu.



"Lahtinen s nami nejaký ten deň trénuje. Som hokejový tréner, nie sudca a ani boh, aby som niekoho súdil. Je tu na to, aby hral hokej a my sa budeme snažiť vyžmýkať z neho čo najviac," povedal tréner tímu Juraj Faith v rozhovore podľa webu HokejPortal.sk. Pre Fína to bude prvý klub mimo jeho vlasti.



Liptovskému Mikulášu patrí po devätnástich kolách priebežné šieste miesto v extraligovej tabuľke.