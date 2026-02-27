< sekcia Šport
Liptovský Mikuláš porazil Žilinu 2:0 a upevnil si ôsme miesto
Skóre duelu otvoril v 25. minúte Dawson Tritt, v 47. minúte pridal druhý gól Matúš Vojtech, ktorý sa presadil po prihrávke Alexa Bíleho.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 27. februára (TASR) - Hokejisti Liptovského Mikuláša si v piatkovom stretnutí 51. kola Tipsport ligy poradili na domácom ľade so Žilinou 2:0. Vybojovali tretie víťazstvo z uplynulých štyroch zápasov a upevnili si ôsme miesto v tabuľke. Na siedmu Spišskú Novú Ves strácajú tri kolá pred koncom základnej časti už len bod.
Skóre duelu otvoril v 25. minúte Dawson Tritt, v 47. minúte pridal druhý gól Matúš Vojtech, ktorý sa presadil po prihrávke Alexa Bíleho. Oporou Liptákov bol brankár Aleksi Daniel Lebedeff, ktorý vychytal druhú nulu v sezóne. Vlci vyšli po dvoch výhrach tentoraz bodovo naprázdno a zostávajú v tabuľke na štvrtom mieste.
Skóre duelu otvoril v 25. minúte Dawson Tritt, v 47. minúte pridal druhý gól Matúš Vojtech, ktorý sa presadil po prihrávke Alexa Bíleho. Oporou Liptákov bol brankár Aleksi Daniel Lebedeff, ktorý vychytal druhú nulu v sezóne. Vlci vyšli po dvoch výhrach tentoraz bodovo naprázdno a zostávajú v tabuľke na štvrtom mieste.
Tipsport liga - 51. kolo:
HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 25. Tritt (Farren, Robertson), 47. Vojtech (Bíly). Rozhodovali: Klejna, Štefík - Orolín, Vystavil, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1128 divákov.
HK 32 Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Kozák, Robertson, Flood, Bily, Lalík, F. Fekiač, Kalousek - Sukeľ, X. Cormier, Podolinský - Farren, Tritt, Vojtech - Záborský, Uhrík, Ferkodič - Nespala, Vankúš, Šandor
Vlci Žilina: Košarišťan - Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Miller, Holenda, Juščák - Ranford, Korczak, Mucha - Tkáč, Walega, Senyshyn - R. Dej, Galamboš, Vašaš - Drábek, Baláž, Bartovič
HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 25. Tritt (Farren, Robertson), 47. Vojtech (Bíly). Rozhodovali: Klejna, Štefík - Orolín, Vystavil, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1128 divákov.
HK 32 Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Kozák, Robertson, Flood, Bily, Lalík, F. Fekiač, Kalousek - Sukeľ, X. Cormier, Podolinský - Farren, Tritt, Vojtech - Záborský, Uhrík, Ferkodič - Nespala, Vankúš, Šandor
Vlci Žilina: Košarišťan - Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Miller, Holenda, Juščák - Ranford, Korczak, Mucha - Tkáč, Walega, Senyshyn - R. Dej, Galamboš, Vašaš - Drábek, Baláž, Bartovič