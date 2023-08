Liptovský Mikuláš posilnia Quince, Curran i kontroverzný Miller

Liptovský Mikuláš 2. októbra (TASR) - Dres hokejového klubu MhK 32 Liptovský Mikuláš si budú v novej sezóne Tipos extraligy obliekať americký obranca Mitchell Miller a kanadskí útočníci Marly Quince a Johnny Curran. Klub to oznámil na sociálnej sieti.



Z troch posíl je najznámejší Miller, ktorý mal veľmi silnú vlaňajšiu sezónu v USHL, ale v zámorí sa ešte ako študent predviedol aj negatívne. Vo svojich 14 rokoch na strednej škole šikanoval mentálne postihnutého afroamerického spolužiaka Isaiaha Meyera-Crothersa.



Miller za svoj čin stál aj pred súdom. V policajnom spise, ktorý uverejnil denník Arizona Republic, sa uvádza, že spoločne s kamarátom Meyera-Crothersa bil a nútil ho jesť sladkosti z pisoáru. Obvinili ho z ublíženia na zdraví a odsúdili na 25 hodín verejnoprospešných prác. Rodine týraného žiaka sa navyše musel ospravedlniť a zaplatiť súdne trovy.



V roku 2020 Millera draftovala v 4. kole ako 111. v celkovom poradí Arizona Coyotes. "Krvácalo mi srdce, keď som sa dozvedel, že ho draftovali. Je hlúpe, že si Coyotes nedokázali zistiť, čo sa stalo v minulosti. Bohužiaľ s tým nemôžem nič urobiť," posťažoval sa vtedy Meyer-Crothers novinárom. Nasledovala však séria článkov s vyjadreniami matky šikanovaného žiaka, ktorá donútila Arizonu k tomu, aby dala od Millera ruky preč. A to napriek faktu, že ešte pred konaním draftu rozoslal všetkým klubom NHL list s priznaním a vyjadrením ľútosti. Arizona radšej ustúpila mediálnemu tlaku a vydala oficiálne vyhlásenie, v ktorom jeho činy odsúdila. "Jeho správanie sa nezhoduje s víziou a hodnotami našej organizácie."



Miller však ešte pred draftom reprezentoval USA a v roku 2018 hral aj na Hlinka Gretzky Cupe. Po vynechaní sezóny 2020/2021 sa vrátil do súťažného hokeja v pozoruhodnej forme a v predvlaňajšom ročníku v najvyššej domácej juniorskej súťaži (USHL) nazbieral v 60 zápasoch za tím Tri-City Storm až 83 bodov (39 gólov + 44 asistencií, 43 plusových bodov). Ako obranca bol tretí najproduktívnejší hráč ligy a jej najlepší strelec. Vlaňajšiu sezónu však opäť súťažne vynechal.