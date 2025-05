Liptovský Mikuláš povedie v novej sezóne český tréner Totter

Liptovský Mikuláš 5. mája (TASR) - Novým trénerom hokejistov HK 32 Liptovský Mikuláš sa stal Čech Aleš Totter. Pre 53-ročného kouča pôjde už o druhú skúsenosť v slovenskej extralige. V úvode sezóny 2023/24 viedol Poprad, ale v novembri skončil po neuspokojivých výsledkoch. Jeho asistentmi budú Pavol Paukovček, Richard Stehlík, trénerom brankárov sa stal Martin Klempa.



Totter je známy z pôsobenia u „kamzíkov“. S tímom získal trofeje na domácom Tatranskom pohári. Na striedačke popradského tímu však vtedy vydržal len v 17 dueloch extraligovej sezóny, keď tím v nich nazbieral 21 bodov a patrila mu 9. priečka v tabuľke. Nahradil ho Američan Todd Bjorkstrand, ktorý s Popradom následne premiérovo vyhral základnú časť.



Český kormidelník v sezóne 2011/2012 viedol Tatranských Vlkov v MHL. V uplynulej sezóne trénoval Slaviu Prahu v druhej najvyššej súťaži, ale tím skončil na 11. mieste a nepostúpil do vyraďovacej časti.



Liptovský Mikuláš v predchádzajúcom ročníku až trikrát menil trénera. Na začiatku ho viedol Juraj Faith, ktorého od novembra nahradil Lotyš Peteris Skudra. V závere boli na striedačke Stehlík, Martin Kriška a Juraj Halaj. Liptáci skončil na 11. pozícii a nedostali sa do predkola play off.