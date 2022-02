Liptovský Mikuláš prekvapujúco porazil Ružomberok 3:2

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Ružomberok 3:2 (0:2)



Góly: 64. Bartoš, 66., 76. Staš (oba z 11 m) - 4., 30. Kochan (druhý z 11 m). ŽK: Pavúk, Staš, Pinte, Bartoš, Sváček – Krajčírik. Rozhodovali: Dohál – Roszbeck, Kuba, 1000 divákov



Liptovský Mikuláš: Sváček – Kotora, Šindelář, Nagy, Pavúk – Gerát (C), Bielák (Bartoš) – Pinte (Švec), Staš, Káčerík (Laura) – Voško (Václavik)



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Luka, Mojžiš, Madleňák – Lichý, Kochan (C), Boďa (Bobček), Domonkos (Gerec), Regáli – Rymarenko



Poprad 19. februára (TASR) - Futbalisti MFK Liptovský Mikuláš zvíťazili v 21. kole fortuna ligy nad MFK Ružomberok 3:2.Tradičné liptovské derby sa hralo netradične v Poprade. Hneď v prvej minúte sa dostal do gólovej príležitosti domáci Voško, ale Krajčirík výborne zasiahol. Zahrmelo tak na opačnej strane. V 4. minúte poslal do šestnástky center hosťujúci kapitán Kochan a lopta skončila v domácej sieti 0:1. Ďalší gól Ružomberčanov prišiel po odpískanom faule v pokutovom území. Domáci stratili loptu pri rohovej zastávke. Na centrovanú loptu nabiehal Rymarenko, ktorého stiahol Pavúk, za čo videl aj žltú kartu. Nariadenú penaltu s prehľadom premenil Kochan, pre ktorého to bol už druhý gól v zápase. Ešte do prestávky mohol skórovať hosťujúci Boďa, jeho hlavička letela tesne vedľa Sváčekovej brány.Domáca lavička siahla po prestávke k dvojnásobnému striedaniu. Na ihrisko prišiel spoločne s Laurom aj Richard Bartoš s jasnými pokynmi smerom do útoku Liptovského Mikuláša. Liptáci sa zníženia dočkali v 64. minúte po akcii striedajúcich hráčov. Švec vystrelil spoza bieleho vápna. Jeho strelu Krajčírik vyrazil pred dobiehajúceho Bartoša, ktorý rozvlnil sieť - 1:2. Už o minútu rozhodca nariadil ďalšiu penaltu, tentoraz v prospech domácich. K lopte sa postavil Staš a s prehľadom ju premenil - 2:2. To ale zo strany Liptákov nebolo všetko. Zhruba o 10 minút sa situácia pred bránkou Ružomberku opakovala. Centrovaná lopta prepadla za chrbát brankára hostí a stopér Luka iba s pomocou faulu hasil nebezpečnú situáciu. V Poprade sa tak kopala tentoraz už tretia penalta v poradí. Loptu si na biely bod postavil opäť Staš a Liptovský Mikuláš dokonal obrat - 3:2. Vyrovnanie mal na kopačke tri minúty pred koncom riadnej hracej doby hosťujúci Regáli. Jeho zakončenie tesne minulo tri žrde Sváčekovej bránky. V nervóznom závere videli ešte žlté karty obaja brankári - domáci za zdržovanie hry a hosťujúci za nešportové správanie.."."