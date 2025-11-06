< sekcia Šport
Liptovský Mikuláš sa rozlúčil s brankárom Surákom
Dvadsaťdeväťročný Surák odchytal v tejto sezóne za Liptákov deväť stretnutí v najvyššej súťaži, v ktorých mal priemer 3,47 gólu na zápas a úspešnosť zásahov 90,04 percenta.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 6. novembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Filip Surák nebude pokračovať v tíme HK 32 Liptovský Mikuláš. Účastník Tipsport ligy o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.
„Ďakujeme Filipovi za jeho pôsobenie v našom klube. Do ďalšej kariéry mu prajeme veľa úspechov, zdravia a športového šťastia,“ uviedol extraligový tím. Dvadsaťdeväťročný Surák odchytal v tejto sezóne za Liptákov deväť stretnutí v najvyššej súťaži, v ktorých mal priemer 3,47 gólu na zápas a úspešnosť zásahov 90,04 percenta. V minulosti pôsobil aj v rodnej Spišskej Novej Vsi či v Michalovciach.
„Ďakujeme Filipovi za jeho pôsobenie v našom klube. Do ďalšej kariéry mu prajeme veľa úspechov, zdravia a športového šťastia,“ uviedol extraligový tím. Dvadsaťdeväťročný Surák odchytal v tejto sezóne za Liptákov deväť stretnutí v najvyššej súťaži, v ktorých mal priemer 3,47 gólu na zápas a úspešnosť zásahov 90,04 percenta. V minulosti pôsobil aj v rodnej Spišskej Novej Vsi či v Michalovciach.