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Liptovský Mikuláš si v dohrávke 16. kola poradil s Bytčou 4:0

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pripísali si druhé víťazstvo za sebou a v tabuľke sa posunuli s 25 bodmi na 7. miesto. Bytča zostáva po štvrtej prehre v rade na poslednej 16. priečke s 9 bodmi.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 9. novembra (TASR) - Futbalisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v dohrávke 16. kola MONACObet ligy doma nad Bytčou jednoznačne 4:0. Pripísali si druhé víťazstvo za sebou a v tabuľke sa posunuli s 25 bodmi na 7. miesto. Bytča zostáva po štvrtej prehre v rade na poslednej 16. priečke s 9 bodmi.

MONACObet liga - dohrávka 16. kola:

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Bytča 4:0 (1:0)

Góly: 13. Bartoš, 57. Kuchárik, 70. Staš, 78. Mojčák. Rozhodovali: Valentová – Hancko, Juhos, ŽK: Gaňa, Mičienka (obaja Bytča), 336 divákov.
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