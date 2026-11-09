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Liptovský Mikuláš si v dohrávke 16. kola poradil s Bytčou 4:0
Pripísali si druhé víťazstvo za sebou a v tabuľke sa posunuli s 25 bodmi na 7. miesto. Bytča zostáva po štvrtej prehre v rade na poslednej 16. priečke s 9 bodmi.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 9. novembra (TASR) - Futbalisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v dohrávke 16. kola MONACObet ligy doma nad Bytčou jednoznačne 4:0. Pripísali si druhé víťazstvo za sebou a v tabuľke sa posunuli s 25 bodmi na 7. miesto. Bytča zostáva po štvrtej prehre v rade na poslednej 16. priečke s 9 bodmi.
MONACObet liga - dohrávka 16. kola:
MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Bytča 4:0 (1:0)
Góly: 13. Bartoš, 57. Kuchárik, 70. Staš, 78. Mojčák. Rozhodovali: Valentová – Hancko, Juhos, ŽK: Gaňa, Mičienka (obaja Bytča), 336 divákov.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Bytča 4:0 (1:0)
Góly: 13. Bartoš, 57. Kuchárik, 70. Staš, 78. Mojčák. Rozhodovali: Valentová – Hancko, Juhos, ŽK: Gaňa, Mičienka (obaja Bytča), 336 divákov.