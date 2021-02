Liptovský Mikuláš opustila už pätica Kanaďanov, skončil aj Toma

Liptovský Mikuláš 10. februára (TASR) - V kádri hokejistov Liptovského Mikuláša už nefiguruje pätica Kanaďanov Tyler Tullio, Carter Robertson, David Jesus, Allan McShane a Wiliam Portokalis. Všetci už zamierili do zámoria, aby sa pripojili do kempov pred začiatkom zámorských súťaží. Klub z Liptova na oficiálnej stránke informoval aj o ukončení spolupráce s útočníkom Lukášom Tomom.



Toma prišiel do Liptovského Mikuláša pred sezónou 2020/2021 z Michaloviec. Za Liptákov odohral 14 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 góly, 1 asistenciu, 4 trestné minúty a 6 mínusových bodov.



Najproduktívnejší z kanadskej pätice bol Wiliam Portokalis, ktorý získal v 22 zápasoch 14 bodov za 8 gólov a 6 asistencií. Tullio mal v 19 zápasoch bilanciu 4 góly, 9 asistencií, McShane nazbieral 12 bodov (5+7) v 20 stretnutiach. Obranca Robertson odohral 19 zápasov, v ktorých získal 8 bodov (2+6), Jesus mal v 20 zápasoch 5 bodov (2+3). Všetci piati prišli do Liptovského Mikuláša v prvej polovici decembra.



V Liptovskom Mikuláši nedávno skončil aj obranca Marcel Petran, ktorý zamieril do Košíc.