Liptovský Mikuláš uzavrel káder príchodom švédskeho obrancu Ullmana

Liptovský Mikuláš 16. februára (TASR) - Švédsky hokejový obranca Erik Ullman sa stal hráčom HK 32 Liptovský Mikuláš. Pre Liptákov ide o poslednú akvizíciu v prebiehajúcej sezóne a ich káder je už uzavretý. Klub informoval o novej posile na sociálnych sieťach.



Ullmanova doterajšia kariéra sa odvíjala najmä vo Švédsku, predovšetkým v druhej najvyššej súťaži Allsvenskan. Sezónu 2023/2024 začal v druhej najvyššej švajčiarskej súťaži. V drese HCV Martigny nastúpil do 39 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 8 gólov, 23 asistencií, 18 trestných minút a 9 mínusových bodov. S priemerom 0,79 bodu na zápas bol najlepší spomedzi ligových obrancov a so ziskom 31 bodov bol v ich hodnotení druhý.